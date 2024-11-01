El plantón de los consejeros del PP al CISNS impide aprobar dos millones de euros destinados al cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en la sede de la Diputación General de Aragón, a 24 de octubre de 2025, en Zaragoza. El plantón de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este viernes ha impedido la aprobación de dos millones de euros destinados a centros oncológicos y a la vigilancia del cáncer.