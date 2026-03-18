La plantilla de ‘El Español’ reprocha a Pedro J. pagar los platos rotos de su mala gestión

Desde el Comité de empresa han apuntado que, mientras se ejecutan despidos dentro de la plantilla, la dirección se enfoca en reforzar a los altos cargos y los salarios más elevados
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Los libermierdas justifican quedarse con todos los beneficios y ganar millones del trabajo de los trabajadores ... Por son ellos los que arriesgan y pueden perder son ellos.
Pero cuando ellos gestionan mal y hay problemas , los primeros que pierden son los trabajadores.
si no os gusta, crear vuestra empresa