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La plantilla de ‘El Español’ reprocha a Pedro J. pagar los platos rotos de su mala gestión

La plantilla de ‘El Español’ reprocha a Pedro J. pagar los platos rotos de su mala gestión

Desde el Comité de empresa han apuntado que, mientras se ejecutan despidos dentro de la plantilla, la dirección se enfoca en reforzar a los altos cargos y los salarios más elevados

| etiquetas: periodismo , internet , pedro j , el español , empleo , despidos
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4 comentarios
8 2 0 K 80 actualidad
#3 daniMate
Siempre pasa igual.

Los libermierdas justifican quedarse con todos los beneficios y ganar millones del trabajo de los trabajadores ... Por son ellos los que arriesgan y pueden perder son ellos.

Pero cuando ellos gestionan mal y hay problemas , los primeros que pierden son los trabajadores.
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#2 omega7767
es su empresa y la "gestiona" como quiere. :troll:

si no os gusta, crear vuestra empresa
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Ankor #4 Ankor
Total, para las noticias que da, no necesita periodistas, y con las paguitas que les da Ayuso, pueden vivir de rentas la direccion.
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