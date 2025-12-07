Las plantas depuradoras, incapaces de filtrar medicamentos, son fuentes de contaminación química

Las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios son ineficaces para eliminar el Prozac (fluoxetina), el diclofenaco y otros fármacos comunes presentes en las aguas fecales, lo que provoca que estos compuestos terminen en el mar, lagos, ríos y arroyos, donde representan un riesgo para los organismos acuáticos. La investigadora Paulina Chaber-Jarlachowicz, del Instituto de Protección Ambiental del Instituto Nacional de Investigación de Varsovia (Polonia), y sus colegas han dado a conocer estos hallazgos en un nuevo estudio publi