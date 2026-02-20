Una planta solar en plena ZEPA cacereña lleva a los tribunales a altos cargos de Transición Ecológica

En su informe, el Ministerio Público advierte de que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas “implica transformaciones significativas del paisaje, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica, afectando especialmente a especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico.