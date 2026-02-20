edición general
3 meneos
2 clics

Una planta solar en plena ZEPA cacereña lleva a los tribunales a altos cargos de Transición Ecológica

En su informe, el Ministerio Público advierte de que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas “implica transformaciones significativas del paisaje, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica, afectando especialmente a especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico.

| etiquetas: miteco , zepa , solar , fotovoltaica , juicio , prevaricacion
2 1 1 K 25 actualidad
6 comentarios
2 1 1 K 25 actualidad
Catapulta #5 Catapulta *
#3 Lamento decirte que me he leído no uno sino muchos y el resultado es un pitorreo colosal metafísico donde punto por punto se justifica todo de manera subjetiva ya que la mayoría de exigencias son un cachondeo comparativo y mal medible. Te diría que además son muy copy paste ya que la misma justificación vale para muchas intervenciones del mismo tipo, por ejemplo poner fotovoltaicas.

Añado, no es problema del estudio de impacto, es problema de la ley que se presta a que la cumpla cualquiera con un mínimo de dedicación a saltarsela.
0 K 14
Catapulta #2 Catapulta
Este es otro juez "Peinado". A ver si este sale mejor.

Como siempre digo, los estudios de impacto ambiental son una puta estafa amañada.

Si de verdad se cipesen a la mínima normativa existente no nos encontraríamos semejantes desastres ambientales día y noche.

Las fotovoltaicas deberían estar junto a carreteras para evitar aumentar el impacto ambiental y el sobrecoste. No tiene ningún sentido logístico poner parches de placas aquí y allá. Y encima donde suele acabar todo es junto o…   » ver todo el comentario
0 K 14
Priorat #3 Priorat *
#2 Lo que dices demuestra que no te has leído un Estudio de Impacto Ambiental, ni una Declaración de Impacto Ambiental.

Y no te culpo por ello. Yo solo lo he hecho por obligación laboral. Porque si no cumples los cientos de cosas que se piden (cientos es literal), la planta no la puedes poner en marcha.
0 K 13
Priorat #1 Priorat *
No está prohibido hacer plantas en ZEPAs. Lo explico por si alguien se piensa que autorizaron a Iberdrola a algo que no se puede hacer.

Y si, el fiscal hace su trabajo.
0 K 13
Catapulta #4 Catapulta
#1 No está prohibido, lo cual es una puta vergüenza cabe añadir. No entra en cabeza alguna que deforestar y tupir de paneles el suelo sea ejemplo de conservación y favorezca la salud del ecosistema.

Qué diferencia habría de poner placas solares a poner casas o cubrirlo con invernaderos. Una cosa es que la energía solar sea sostenible y otra que se la pongas de gorra a los buitres.
0 K 14
Edheo #6 Edheo
#1 Pues me flipa bastante que la ZEPA ella sola, los coja de la mano, y los lleve a los tribunales

Es un suceso paranormal no? Es legal que las ZEPAS se comporten de ese modo?
0 K 7

menéame