Una planta solar en plena ZEPA cacereña lleva a los tribunales a altos cargos de Transición Ecológica

En su informe, el Ministerio Público advierte de que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas “implica transformaciones significativas del paisaje, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica, afectando especialmente a especies protegidas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico.
Añado, no es problema del estudio de impacto, es problema de la ley que se presta a que la cumpla cualquiera con un mínimo de dedicación a saltarsela.
Como siempre digo, los estudios de impacto ambiental son una puta estafa amañada.
Si de verdad se cipesen a la mínima normativa existente no nos encontraríamos semejantes desastres ambientales día y noche.
Las fotovoltaicas deberían estar junto a carreteras para evitar aumentar el impacto ambiental y el sobrecoste. No tiene ningún sentido logístico poner parches de placas aquí y allá. Y encima donde suele acabar todo es junto o… » ver todo el comentario
Y no te culpo por ello. Yo solo lo he hecho por obligación laboral. Porque si no cumples los cientos de cosas que se piden (cientos es literal), la planta no la puedes poner en marcha.
Y si, el fiscal hace su trabajo.
Qué diferencia habría de poner placas solares a poner casas o cubrirlo con invernaderos. Una cosa es que la energía solar sea sostenible y otra que se la pongas de gorra a los buitres.
Es un suceso paranormal no? Es legal que las ZEPAS se comporten de ese modo?