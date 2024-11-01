Planificar un viaje a Cuba: visado, mejores recorridos, e información práctica

Hasta el año pasado, los viajeros que llegaban a Cuba debían rellenar una tarjeta de papel denominada “Tarjeta del Turista”, que funcionaba a modo de visado. Sin embargo, en 2025 entró en vigor el visado electrónico para Cuba, un modo más cómodo, seguro y sencillo de obtener la autorización de viaje a la isla. Para solicitar este nuevo visado, tan solo se necesita un pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez el día de la llegada a Cuba. El proceso de solicitud es muy sencillo. Los viajeros deben rellenar un formulario de solicitud online...