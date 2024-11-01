edición general
1 meneos
9 clics

Planificar un viaje a Cuba: visado, mejores recorridos, e información práctica

Hasta el año pasado, los viajeros que llegaban a Cuba debían rellenar una tarjeta de papel denominada “Tarjeta del Turista”, que funcionaba a modo de visado. Sin embargo, en 2025 entró en vigor el visado electrónico para Cuba, un modo más cómodo, seguro y sencillo de obtener la autorización de viaje a la isla. Para solicitar este nuevo visado, tan solo se necesita un pasaporte con un mínimo de 6 meses de validez el día de la llegada a Cuba. El proceso de solicitud es muy sencillo. Los viajeros deben rellenar un formulario de solicitud online...

| etiquetas: cuba , viajes , turismo
1 0 0 K 20 ocio
2 comentarios
1 0 0 K 20 ocio
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... que les permitirá obtener un código numérico de visado. Siete días antes de viajar, deberán activar dicho código de visado a través del portal web del gobierno cubano D’Viajeros, y responder una serie de preguntas adicionales. Al final del proceso, podrán descargar su visado, un documento PDF con un código QR que les permitirá entrar en el país. Además del visado, al llegar a Cuba deberá presentar un billete de regreso o de tránsito hacia otro destino. Seguro médico – Para viajar a Cuba,

…   » ver todo el comentario
0 K 20
#2 Mandri20 *
Ahora que EEUU va a matar de hambre a los cubanos, es el momento ideal para viajar a la isla.
0 K 10

menéame