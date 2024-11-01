edición general
Un planeta más verde, según la NASA: por qué los bosques vuelven a crecer y qué implica para el futuro

En las últimas dos décadas, la Tierra experimentó un fenómeno sorprendente: el planeta es hoy más verde que hace 20 años.El reverdecer global tiene como protagonistas inesperados a China (reforestaciones) e India (expansión agrícola), ésta última con una sobrexplotación de sus acuíferos. Pero este reverdecimiento no compensa la pérdida de vegetación natural en ecosistemas tropicales como los de Brasil e Indonesia, donde la deforestación continúa a un ritmo alarmante, con una gran pérdida de biodiversidad.

#1 Pitchford
Los bosques tropicales primarios en Sudamérica, África y Asia siguen destruyéndose a un ritmo alarmante, fundamentalmente para cultivos destinados a la alimentación animal en las granjas, muchas en Europa, que podría hacer más para frenar este proceso. El resto del mundo también.
#2 jaramero
Mientras los países comunistas reforestan, el capitalismo sigue destruyendo vegetación para cultivos baratos con los que reducen los ingredientes buenos.
Kasterot #3 Kasterot
Yo vi en algún articulo que en una época pretérita cuando había bastante CO2 , los bosques eran mas frondosos. Quizá ahora que vamos sobrados de CO2 respecto a épocas recientes pasa algo parecido. Y por otro lado
