Un planeta más verde, según la NASA: por qué los bosques vuelven a crecer y qué implica para el futuro

En las últimas dos décadas, la Tierra experimentó un fenómeno sorprendente: el planeta es hoy más verde que hace 20 años.El reverdecer global tiene como protagonistas inesperados a China (reforestaciones) e India (expansión agrícola), ésta última con una sobrexplotación de sus acuíferos. Pero este reverdecimiento no compensa la pérdida de vegetación natural en ecosistemas tropicales como los de Brasil e Indonesia, donde la deforestación continúa a un ritmo alarmante, con una gran pérdida de biodiversidad.