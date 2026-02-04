Los planes de Trump de cambiar las reglas electorales hacen saltar las alarmas ante la cita de noviembre

El presidente, que aún se niega a admitir su derrota en 2020, pide a los suyos arrebatar a los Estados el control de los comicios a tiempo para las legislativas de medio mandato, en las que se juegan el Congreso
| etiquetas: elecciones , eeuu , trump
Por un lado lo entiendo, Trump tiene una mayoría un poco justita ... y con un cambio en las cámaras le van a caer impeachment uno tras otro (por si pierde el primero)
Exacto, lo hemos comentado unas cuantas veces, con cosas como la movida de Texas (y la contra de California, pero la tienen que aprobar en referendum)
P.D: Parece un eslogan de hollywood pero realmente tienen la película en el salón de su vida. Esperemos que salgan las cosas bien y no se haga una hoguera en donde al final siempre se cumple algo: muere mucha gente por culpa de cuatro pringaos.