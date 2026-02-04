edición general
13 meneos
37 clics
Los planes de Trump de cambiar las reglas electorales hacen saltar las alarmas ante la cita de noviembre

Los planes de Trump de cambiar las reglas electorales hacen saltar las alarmas ante la cita de noviembre

El presidente, que aún se niega a admitir su derrota en 2020, pide a los suyos arrebatar a los Estados el control de los comicios a tiempo para las legislativas de medio mandato, en las que se juegan el Congreso

| etiquetas: elecciones , eeuu , trump
9 4 0 K 142 INTERNAC
9 comentarios
9 4 0 K 142 INTERNAC
#4 Juantxi
Son los pasos típicos hacia el autoritarismo.
2 K 36
#3 concentrado
Y si no os gustan la reglas pues no votamos y ya está. Hace tiempo que la deriva de los EEUU hacia una dictadura ha dejado de ser una broma.
0 K 20
hazardum #7 hazardum
Si algunos nos preguntábamos como hitler pudo coger un pais y hacer lo que le dio la gana con el, pues más o menos lo estamos viendo en directo, no es algo que vaya de repente, es algo que se va haciendo poco a poco con el consentimiento del pueblo.
1 K 18
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Es lo que lleva @themarquesito diciendo bastante tiempo (y también @Verdaderofalso)

Por un lado lo entiendo, Trump tiene una mayoría un poco justita ... y con un cambio en las cámaras le van a caer impeachment uno tras otro (por si pierde el primero)
0 K 14
themarquesito #6 themarquesito
#2 Es lo que decimos, habrá elecciones pero Trump se está asegurando de que no sean libres.
1 K 34
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Exacto, lo hemos comentado unas cuantas veces, con cosas como la movida de Texas (y la contra de California, pero la tienen que aprobar en referendum)
0 K 14
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 nadie duda de que habrá elecciones pero no se permitirá el lujo de perder tan fácilmente, recordemos la que lío Trump con el Asalto al Capitolio
0 K 20
#5 KaBeKa *
Espero que la típica rebeldía norteamericana contra las injusticias se haga valer y salgan todos los estadounidenses en masa a votar por la libertad.
P.D: Parece un eslogan de hollywood pero realmente tienen la película en el salón de su vida. Esperemos que salgan las cosas bien y no se haga una hoguera en donde al final siempre se cumple algo: muere mucha gente por culpa de cuatro pringaos.
0 K 10
#1 lordban *
A saber qué quiere implementar exactamente, obviamente no lo haría si no le beneficiara. Lo que no se puede negar es que para los estándares españoles las reglas y métodos electorales useños son un total disparate, hace aguas en todos los aspectos: censo, custodia, identificación, recuento, verificación... casi me fío más de la metodología venezolana, y es decir mucho.
0 K 5

menéame