·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8299
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
6439
clics
El despido de Hacendado
5661
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
4217
clics
Patatas a lo probe
3385
clics
Matalascañas es el ejemplo de un fallo gordo de la arquitectura: pensar que la playa de tu infancia iba a ser como la recuerdas
más votadas
594
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
328
El despido de Hacendado
617
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
384
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
352
El duro escrito de más de cien católicos asturianos contra el Arzobispo por sus críticas a la regularización de inmigrantes: "Nos sentimos avergonzados"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
54
meneos
761
clics
Planazo, por Mauro Entrialgo [Viñeta]
La viñeta Planazo, por Mauro Entrialgo para El Salto.
|
etiquetas
:
impuestos
,
mauro entrialgo
,
viñeta
,
vivienda
29
25
0
K
438
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
29
25
0
K
438
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
WcPC
Pedazo de metáfora...
1
K
23
#1
Fantasma_Opera
Mauro, ponlo más crudo, hombre: "Para que no haya tanto fascismo, vamos a convertir la libertad de expresión en libertinaje de expresión."
1
K
21
#3
WcPC
#1
Entonces no sería una metáfora, eso también se hace, la gracia es poner un ejemplo que no se haga.
1
K
19
#5
yopasabaporaqui
Me parece una comparación brillante.
0
K
12
#4
Battlestar
Bueno, según los numeros del ministerio de igualdad hasta ahora las tácticas no han funcionado muy bien que digamos ya que el numero de victimas se mantiene o incluso empeora,,, Entonces, igual no es una idea tan descabellada.
Quiero decir, tu puedes decir que algo es una chorrada cuando lo que haces está funcionando bien, cuando no, pues oye igual una idea absurda te lo soluciona, total, de perdidos al rio.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Quiero decir, tu puedes decir que algo es una chorrada cuando lo que haces está funcionando bien, cuando no, pues oye igual una idea absurda te lo soluciona, total, de perdidos al rio.