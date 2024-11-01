edición general
54 meneos
761 clics
Planazo, por Mauro Entrialgo [Viñeta]

Planazo, por Mauro Entrialgo [Viñeta]

La viñeta Planazo, por Mauro Entrialgo para El Salto.

| etiquetas: impuestos , mauro entrialgo , viñeta , vivienda
29 25 0 K 438 ocio
5 comentarios
29 25 0 K 438 ocio
WcPC #2 WcPC
Pedazo de metáfora...
1 K 23
Fantasma_Opera #1 Fantasma_Opera
Mauro, ponlo más crudo, hombre: "Para que no haya tanto fascismo, vamos a convertir la libertad de expresión en libertinaje de expresión."
1 K 21
WcPC #3 WcPC
#1 Entonces no sería una metáfora, eso también se hace, la gracia es poner un ejemplo que no se haga.
1 K 19
yopasabaporaqui #5 yopasabaporaqui
Me parece una comparación brillante.
0 K 12
Battlestar #4 Battlestar
Bueno, según los numeros del ministerio de igualdad hasta ahora las tácticas no han funcionado muy bien que digamos ya que el numero de victimas se mantiene o incluso empeora,,, Entonces, igual no es una idea tan descabellada.

Quiero decir, tu puedes decir que algo es una chorrada cuando lo que haces está funcionando bien, cuando no, pues oye igual una idea absurda te lo soluciona, total, de perdidos al rio. :troll:
0 K 10

menéame