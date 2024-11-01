El plan de la OTAN para desplegar 800.000 soldados contra Rusia

stás viendo una inmersión profunda en el recién revelado OPLAN DEU de la OTAN — el enorme plan logístico de 1.200 páginas para enviar 800.000 tropas al flanco oriental de Europa en una gran guerra con Rusia. En este vídeo, Chris Cappy explica cómo este plan revive el REFORGER de la época de la Guerra Fría, cómo funcionan los Stocks Preposicionados del Ejército (APS-2) y por qué Alemania, Polonia y los países bálticos están reconstruyendo su infraestructura para un posible conflicto a gran escala para 2029. Cubrimos las reacciones rusas,....