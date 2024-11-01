edición general
El plan europeo para espiar millones de chats tendrá que esperar tras la negativa de Alemania

La incógnita sobre la posición de Alemania se ha despejado: no apoyará la propuesta actual de la iniciativa europea conocida como Chat Control, que permitiría escanear todos los mensajes de las conversaciones online en busca de patrones que coincidan con material de pornografía y abuso infantil. El reglamento, según apuntan las organizaciones de defensa de los derechos digitales, acabaría con uno de los pocos reductos de privacidad y libertad que quedan en la red al deshabilitar de facto las funciones de cifrado de extremo a extremo que utiliza

4 comentarios
MacMagic #1 MacMagic
El problema es que no se cierre la puerta del todo, los interesados esperaran unos meses y vuelta a empezar.
Tarod #3 Tarod
#1 Eso espero. Ya lo miran de todos modos así que por lo menos que lo regulen
Fresita_Kawaii #4 Fresita_Kawaii
#1 Esperarán la oportunidad adecuada. Un escándalo, una crisis, o lo que sea que distraiga la atención del ojo público
Veelicus #2 Veelicus
No soy abogado, pero es que me parece anticonstitucional en España, se sopone que aqui el secreto de las comunicaciones esta garantizado por la constitucion... es una verguenza que los medios de manipulacion no digan nada de esto, traidores.
