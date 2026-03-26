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La pizza halal de Telepizza desata la ira
Una youtuber musulmana anuncia en TikTok la venta en Cataluña de un nuevo producto de la marca, que provoca comentarios racistas y xenófobos en redes sociales
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:
racismo
,
xenofobia
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halla
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islam
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#5
vvega
«Me puede decir
@telepizza_es
si en Cuaresma hay menú especial sin carne, o hay oferta en la pizza de queso? Es solo para comprobar cómo se discrimina otra vez a los católicos en su propia tierra.
#YoNoComproTelepizza»
Cómo están las cabezas, la virgen, no es ya que si los católicos no han sacado su sello de certificado cuaresmal o no siguen sus propios preceptos es su problema, es que pareciera que Telepizza la obligase a comer carne los viernes...
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#7
GuerraEsPaz
#5
pues igual que estan para pagar por comer microplasticos con sabor a base de madera e ingredientes de carton y nata
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#8
celyo
#5
Telepizza ha permanecido en silencio en su cuenta de X entre el 20 y el 25 de marzo, donde su último mensaje ha recibido más de 450 comentarios del tipo: “Nunca volveré a comprar nada en Telepizza”. “Habéis dejado de existir en mi casa”. “Cambiar la sede a Marruecos, payasos”
Ese es el nivel de X, para que luego digan que no es un estercolero.
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#12
cybermouse
#5
Pues ya tienen la Pizza margarita que es la especial cuaresma
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#9
DayOfTheTentacle
Pues vale...
¿Qué tiene de malo? Tb la hace vegana.
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#1
jonolulu
No es racismo, es defensa de la gastronomía italiana
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#2
Stathamdepueblo
#1
cuando le meten piña gente no llora tanto
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#3
jonolulu
#2
La piña siempre ha sido un cultivo tradicional en la Toscana, hombre
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#11
cybermouse
#3
¿La pizza con cebolla o si cebolla?
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#13
reivaj01
#11
si no lleva cebolla, sólo es una masa con cosas.
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#15
Pataperro
Halal significa que el animal ha sido degollado hasta que lentamente se desangra hasta motir? Si se permiten los toros, no me extraña que esto también.
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#6
GuerraEsPaz
#0
relacionada?
www.meneame.net/story/telepizza-obtiene-calidad-certificada-halal
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#14
Don_Pixote
¿tienen cerdo halal?
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#10
bizcobollo
Se la juegan a vender 4 pizzas halal y dejar de vender miles de las otras.
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#4
CharlesBrowson
a ver si es halal halal, que mucho postureo y luego todo rejuntao...el peor pecado es el fariseismo
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15
comentarios)
menéame
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Cómo están las cabezas, la virgen, no es ya que si los católicos no han sacado su sello de certificado cuaresmal o no siguen sus propios preceptos es su problema, es que pareciera que Telepizza la obligase a comer carne los viernes...
Ese es el nivel de X, para que luego digan que no es un estercolero.
¿Qué tiene de malo? Tb la hace vegana.