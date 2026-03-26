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La pizza halal de Telepizza desata la ira

Una youtuber musulmana anuncia en TikTok la venta en Cataluña de un nuevo producto de la marca, que provoca comentarios racistas y xenófobos en redes sociales

| etiquetas: racismo , xenofobia , halla , islam
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
vvega #5 vvega
«Me puede decir @telepizza_es si en Cuaresma hay menú especial sin carne, o hay oferta en la pizza de queso? Es solo para comprobar cómo se discrimina otra vez a los católicos en su propia tierra.#YoNoComproTelepizza»

Cómo están las cabezas, la virgen, no es ya que si los católicos no han sacado su sello de certificado cuaresmal o no siguen sus propios preceptos es su problema, es que pareciera que Telepizza la obligase a comer carne los viernes...
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GuerraEsPaz #7 GuerraEsPaz
#5 pues igual que estan para pagar por comer microplasticos con sabor a base de madera e ingredientes de carton y nata
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celyo #8 celyo
#5 Telepizza ha permanecido en silencio en su cuenta de X entre el 20 y el 25 de marzo, donde su último mensaje ha recibido más de 450 comentarios del tipo: “Nunca volveré a comprar nada en Telepizza”. “Habéis dejado de existir en mi casa”. “Cambiar la sede a Marruecos, payasos”

Ese es el nivel de X, para que luego digan que no es un estercolero.
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#12 cybermouse
#5 Pues ya tienen la Pizza margarita que es la especial cuaresma xD xD xD xD xD xD
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Pues vale...

¿Qué tiene de malo? Tb la hace vegana.
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jonolulu #1 jonolulu
No es racismo, es defensa de la gastronomía italiana :shit:
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 cuando le meten piña gente no llora tanto
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jonolulu #3 jonolulu
#2 La piña siempre ha sido un cultivo tradicional en la Toscana, hombre
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#11 cybermouse
#3 ¿La pizza con cebolla o si cebolla? :roll:
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reivaj01 #13 reivaj01
#11 si no lleva cebolla, sólo es una masa con cosas.
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Pataperro #15 Pataperro
Halal significa que el animal ha sido degollado hasta que lentamente se desangra hasta motir? Si se permiten los toros, no me extraña que esto también.
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Don_Pixote #14 Don_Pixote
¿tienen cerdo halal?
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#10 bizcobollo
Se la juegan a vender 4 pizzas halal y dejar de vender miles de las otras.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
a ver si es halal halal, que mucho postureo y luego todo rejuntao...el peor pecado es el fariseismo
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menéame