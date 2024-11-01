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Telepizza obtiene la calidad certificada halal

La demanda de opciones Halal certificadas continúa creciendo en Europa. Iniciativas como la de Telepizza Halal reflejan un avance relevante en inclusión y gestión de calidad. El Instituto Halal valora y acompaña el compromiso de Telepizza por incorporar en sus menús productos inclusivos y de calidad certificada, disponibles en parte de su red de más de 700 locales. Para el consumidor musulmán, la certificación aporta un elemento esencial: seguridad y confianza en que el producto y sus procesos cumplen los criterios aplicables.

| etiquetas: telepizza , halal
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11 comentarios
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#5 UNX
Certificado de maltrato animal.
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garfius1 #9 garfius1
#5 Bienestar animal és fascismo
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pitercio #1 pitercio
Ni aun así van a encontrar más peña que se las coma.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Sobre todo, la de bacon y queso. :roll:
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GuerraEsPaz #8 GuerraEsPaz
#2 #3 microplasticos halal con sabor a base de madera con carton y nata
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Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Normal que el instituto halal este contento, más pasta para ellos y mas capacidad de seguir islamizando. Y también asegura puestos de trabajo a musulmanes en los mataderos de donde la carne halal provenga
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#10 slender_1
Exactamente qué es halal? La piña? Los champiñones? La masa? Tomates? Queso?
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CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
halal...y luego seguro que en los locales a ver si no hay contaminacion, peor que un haram, fariseismo musulman...
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#6 T3rr0rz0n3
Pero qué quiere decir esto?
Que la carne que incluye ha sido obtenida mediante un sacrificio ritualizado?
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ronko #2 ronko
Halal mierda.
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#7 Raskin
Es muy fácil, va el religioso que lo certifica y da su visto bueno, es cómo bendecir el agua (eso que tab bien viene en las pelis de "vanpiros")
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menéame