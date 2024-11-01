Telepizza obtiene la calidad certificada halal

La demanda de opciones Halal certificadas continúa creciendo en Europa. Iniciativas como la de Telepizza Halal reflejan un avance relevante en inclusión y gestión de calidad. El Instituto Halal valora y acompaña el compromiso de Telepizza por incorporar en sus menús productos inclusivos y de calidad certificada, disponibles en parte de su red de más de 700 locales. Para el consumidor musulmán, la certificación aporta un elemento esencial: seguridad y confianza en que el producto y sus procesos cumplen los criterios aplicables.