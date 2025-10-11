El piropo a Leonor que desató las sonrisas de Felipe VI y Letizia y otras anécdotas 'royal' en el Día de la Hispanidad

Como manda la tradición, Felipe VI (57 años) y Letizia (53) presidirán los actos por el Día de la Fiesta Nacional. Esta vez, acompañados por sus dos hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18). Así, la Familia Real al completo conmemorará la Hispanidad. Una fecha marcada en rojo en el calendario de Casa Real, cargada de anécdotas.
| etiquetas: piropo , felipe vi , día de la hispanidad , princesa leonor
El 12 de octubre de 2023, durante el tradicional besamanos en el Palacio Real, la princesa Leonor se encontró con uno de sus compañeros cadetes de la Academia Militar de Zaragoza. El joven, de nombre Miguel Reinoso Lozano, le comentó: "Qué guapa estás, Borbón".