El piropo a Leonor que desató las sonrisas de Felipe VI y Letizia y otras anécdotas 'royal' en el Día de la Hispanidad

Como manda la tradición, Felipe VI (57 años) y Letizia (53) presidirán los actos por el Día de la Fiesta Nacional. Esta vez, acompañados por sus dos hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18). Así, la Familia Real al completo conmemorará la Hispanidad. Una fecha marcada en rojo en el calendario de Casa Real, cargada de anécdotas.