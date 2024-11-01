El Pinocho ruso llega a cines colombianos: esta es su fecha de estreno

El clásico universal de Carlo Collodi regresa a la pantalla grande con una nueva adaptación de origen ruso. La película Pinocho, dirigida por Igor Voloshin, se estrenará en Colombia el próximo 19 de marzo. Esta versión combina acción real con tecnología digital para presentar una historia fresca del muñeco de madera que sueña con ser un niño de verdad. La producción promete mantener la esencia del cuento original mientras introduce elementos visuales modernos para el público juvenil y familiar.