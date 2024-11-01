edición general
Pillan a un hombre en el examen de conducir en Bilbao con una cámara conectada al móvil

Durante el transcurso del examen, los agentes observaron cómo uno de los aspirantes, de nacionalidad española pero origen extranjero, mostraba una actitud visiblemente nerviosa. Dicho individuo mantenía una postura corporal "excesivamente erguida" y sostenía todo el tiempo las hojas del examen en posición vertical.

#1 DenisseJoel
Pues tiene mala pinta. Por un lado, no se entiende bien qué hace la policía de Extranjería y Fronteras supervisando un examen del carnet de conducir. Por otro, si los signos de que el hombre estaba haciendo trampas eran tan evidentes, ¿qué estará pasando en casos donde las trampas se hacen con más disimulo? Por lo que dice la noticia, parece que si el tramposo se hubiera mostrado tranquilo y su postura hubiera sido normal, no le hubieran pillado.
3 K 52
#2 doppel *
#_1 haci es. Cómo crees que han conseguido la plaza muchos aspirantes a puestos públicos ?
0 K 20
#3 MPR
#2 #2 ¿Estabas pensando en Rajoy y Cospedal? :roll:
0 K 8
flyingclown #4 flyingclown
#3 Lo de los hermanos Rajoy es de traca, los mas jóvenes en pasar una oposición de las mas dificiles
1 K 18
#5 MPR
#4 Y luego nos viene con el "It's very dificult todo esto" para demostrar lo potentado mentalmente que está :palm:
1 K 18
flyingclown #6 flyingclown
#5 "Me ha pasado algo increíble, ¡no entiendo mi letra!"
www.youtube.com/watch?v=mEAiYBIr5wE
1 K 18
#7 MPR
#6 Se me pasó esa, :palm:
1 K 18
flyingclown #8 flyingclown
#7 Es demasiado, en su día nos reímos menos de nuestras posibilidades.
www.youtube.com/watch?v=gpWHUUqbEPI
0 K 10

