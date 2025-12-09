edición general
Piden al juzgado que cite a Feijóo como testigo por "estar informado en tiempo real" de la DANA por Carlos Mazón

El propio presidente de los populares hizo esta afirmación desde el Cecopi el 31 de octubre.

#3 Alcalino
Declararía como testigo

Y estaría obligado a decir la verdad.

Y diría que Mazón no le informó en ningún momento.

Pero recordemos que Feijoo ya lo tiene preparado:

"Mentir no es delito"
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#3 Es triste que este tipo de cosas no pasen factura electoral al PP.
Dene #1 Dene *
Frijol dimisión!

..
nahh seguramente dirá que no era cierto y que mentir no es ilegal
pepel #4 pepel
Feijoo, corre, borra los wathasp
kevers #2 kevers
Por bocachanclas.
IrMaNDiÑo #6 IrMaNDiÑo
Mentirnos es delito, pero a un político se le tiene que exigir que no mienta.
