edición general
12 meneos
12 clics
Piden 5 años de cárcel para dos sanitarias por falsificar partes y recetas de anabolizantes

Piden 5 años de cárcel para dos sanitarias por falsificar partes y recetas de anabolizantes

l Ministerio Fiscal ha pedido cinco años de cárcel, respectivamente, para dos sanitarias que ejercían como profesionales en el centro de salud de Villares del Saz, a las que se les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 390.1. 1°, 3° y 4°, 74 del Código Penal cometido por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

| etiquetas: cárcel , sanitarias , falsificación , partes , recetas , anabolizantes
11 1 0 K 114 actualidad
11 comentarios
11 1 0 K 114 actualidad
Comentarios destacados:    
Supercinexin #3 Supercinexin *
Hace veinte años en Valencia habían no uno ni dos ni tres sino montones de "médicos deportivos" que en sus consultas privadas de casa te recetaban todos los ciclos de Winstrol que te hicieran falta para ponerte como Mister Olympia. Luego te ibas a la practicante, que otra que tal bailaba, y a pincharte con seguridad tus dosis en su consulta de casa también. Cualquiera que se diera una vuelta por la provincia en aquella época veía que los valencianos iban todos hasta el ojete de ciclos, jajajaj :troll:

Y no pasaba nada.
4 K 69
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#3 "Y no pasaba nada."

Estoy seguro que a esos "ciclistas", después de veinte años metiéndose mierda sin control en el cuerpo, es posible que algo sí que les pase :troll:
2 K 30
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#4 Que ahora están hechos una mierda, eso seguro.
1 K 22
DaniTC #5 DaniTC
#3 nunca reconocerán las secuelas que les provocaron esos excesos.
1 K 13
obmultimedia #8 obmultimedia
#3 "y no pasaba nada". En esa epoca bajo mucho la natalidad, tenian los huevos como canicas y con el libido por los suelos, pero eh! super cachas!
1 K 14
Froku #9 Froku
#3 Nada, nada... había auténticos zumbados y esclavos de aquello, no había más que verlos comportarse en el día a día o en una discoteca.
0 K 16
jonolulu #1 jonolulu
Qué poco valora la gente ya no la dignidad, sino su propio trabajo
2 K 33
g3_g3 #2 g3_g3
Poco me parece
0 K 10
Olepoint #11 Olepoint
¿ Que no ocurre nada ?

Creo no se imaginan con lo que juegan, es como si coges un coche y lo llevas siempre revolucionado, en fin. Una vez oí a un especialista del cáncer decir que de media, todos pasaremos unos 5 cánceres durante nuestra vida, pero que si nuestro sistema inmunitario responde bien, es capaz de acabar con el cáncer y nosotros ni nos enteraremos. ¿ Sabes lo que ocurre cuando mezclas anabolizantes y cáncer ?

¿ Creéis que el cáncer de huevos de Lance Armstrong (ciclista profesional) fue casualidad?
¿ Creéis que el cáncer del repetitivo de Hugh Jackman es casualidad y solo genetico ?

Los anabolizantes/glucocorticóides debilitan el sistema inmunitario, es una puta lotería y comprar muuuuuchos boletos.
0 K 7
#7 Jack_Burton
Sanitarios? Mañana el ABC publicará que son empleados de la cafetería.
0 K 6
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Solo querian ayudar a personas que no se identifican con sus cuerpos, proporcionandoles terapias hormonales para modificar su apariencia. En otros casos hasta lo pagaria la seguridad social, que injusto
2 K 3

menéame