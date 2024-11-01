Piden 5 años de cárcel para dos sanitarias por falsificar partes y recetas de anabolizantes

l Ministerio Fiscal ha pedido cinco años de cárcel, respectivamente, para dos sanitarias que ejercían como profesionales en el centro de salud de Villares del Saz, a las que se les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 390.1. 1°, 3° y 4°, 74 del Código Penal cometido por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Y no pasaba nada.
Estoy seguro que a esos "ciclistas", después de veinte años metiéndose mierda sin control en el cuerpo, es posible que algo sí que les pase
Creo no se imaginan con lo que juegan, es como si coges un coche y lo llevas siempre revolucionado, en fin. Una vez oí a un especialista del cáncer decir que de media, todos pasaremos unos 5 cánceres durante nuestra vida, pero que si nuestro sistema inmunitario responde bien, es capaz de acabar con el cáncer y nosotros ni nos enteraremos. ¿ Sabes lo que ocurre cuando mezclas anabolizantes y cáncer ?
¿ Creéis que el cáncer de huevos de Lance Armstrong (ciclista profesional) fue casualidad?
¿ Creéis que el cáncer del repetitivo de Hugh Jackman es casualidad y solo genetico ?
Los anabolizantes/glucocorticóides debilitan el sistema inmunitario, es una puta lotería y comprar muuuuuchos boletos.