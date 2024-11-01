Piden 5 años de cárcel para dos sanitarias por falsificar partes y recetas de anabolizantes

l Ministerio Fiscal ha pedido cinco años de cárcel, respectivamente, para dos sanitarias que ejercían como profesionales en el centro de salud de Villares del Saz, a las que se les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 390.1. 1°, 3° y 4°, 74 del Código Penal cometido por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.