Piden 40 años de cárcel al hombre que tenía a su hijastra menor de edad como una esclava sexual en Algaida

La Fiscalía solicita un total de 40 años de prisión para J.L.L., el hombre acusado de tener a su hijastra menor de edad como una esclava sexual en una finca de Algaida. El varón, de nacionalidad española, se casó con la madre, a la que conoció en un viaje realizado a Nigeria, para poder traer a la niña hasta España y someterla durante años a agresiones sexuales y otro tiempo de humillaciones. El procesado, que también se enfrenta al pago de una indemnización de 200.000 euros a la víctima, se encuentra en prisión provisional desde que fue.......