Piden 40 años de cárcel al hombre que tenía a su hijastra menor de edad como una esclava sexual en Algaida

La Fiscalía solicita un total de 40 años de prisión para J.L.L., el hombre acusado de tener a su hijastra menor de edad como una esclava sexual en una finca de Algaida. El varón, de nacionalidad española, se casó con la madre, a la que conoció en un viaje realizado a Nigeria, para poder traer a la niña hasta España y someterla durante años a agresiones sexuales y otro tiempo de humillaciones. El procesado, que también se enfrenta al pago de una indemnización de 200.000 euros a la víctima, se encuentra en prisión provisional desde que fue.......

#1 omega7767
espero que cumple la condena íntegra, 40 añitos.

Mi sueño sería que los cumpliera en una cárcel nigeriana

todo lo mejor para la hija y madre
EpifaníaLópez #3 EpifaníaLópez
Hay que investigar a fondo a este tipo. Alguien que se interesa por una niña nigeriana de 7 años no creo que esté libre de consumo y distribución de pornografía infantil.
Qué puto asco de tío.
elsnons #4 elsnons *
Ojalá le embarguen la vivienda y todo lo que tenga, para que la disfruten la chica y su madre. Que encuentre un abogado de esos que te sangran se merece lo peor .
Arzak_ #5 Arzak_
Le vendría bien unos años recluido en el pabellón de los congoleños y los nigerianos y que el gran Buba sea su compañero de celda 8-D
Furiano.46 #2 Furiano.46
H D L G P.
