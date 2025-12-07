edición general
Picaresca en la vivienda: "sisa" 189.500 euros de la venta de una casa en Dénia

La vivienda (la falta de vivienda a precios asequibles) es el problema. La vivienda es también el negocio. Y la picaresca va a más. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a un intermediario por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida al quedarse con 189.500 euros provenientes de la venta de una vivienda y no dárselos al dueño. La investigación tuvo su inicio tras la denuncia del propietario. Explicó a los agente que había dado poderes al intermediario para que vendiese su casa. Éste hizo la operación, pero le...

| etiquetas: vivienda , venta , estafa , dénia , alicante
4 comentarios
#3 Albarkas
Eso es una buena comisión y lo demás son hostias xD
ChatGPT #2 ChatGPT
Sisa?
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 Del verbo sisar.
