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El PIB per cápita se estanca y se sitúa un 30% por debajo del promedio

España cerró 2025 erigiéndose, un año más, como la economía europea que presentó el mayor crecimiento de su PIB. Sin embargo, ese logro ya tan recurrente apenas tiene efectos comparables en el reparto de la riqueza por habitante, y esta última presenta un inaudito estancamiento. Así lo reflejan los datos recientemente actualizados por Eurostat, los cuales revelan que el PIB per cápita de nuestro país se situó en 28.320 euros, lo que limita su incremento respecto a 2024 al entorno del 1%. Como resultado, nuestro país se encuentra un 30 puntos po

| etiquetas: pib , per cápita , españa , eurozona , crecimiento , inflación
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10 comentarios
7 1 0 K 79 actualidad
#2 j-light
Somos la amoto de Europa pero semos pobres.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
incremento respecto a 2024 al entorno del 1%

Pues para estar estancado, sube más que algunos sueldos.
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JuanCarVen #4 JuanCarVen
#1 Todo lo que no sea superar la inflación es estar estancado.
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powernergia #5 powernergia *
"Factores como la falta de deflactación de los impuestos merman aún más la riqueza real"

Estos medios objetivos y nada manipuladores.

#4 No se de donde sacarán el dato, por aquí dice que el PIB per capita es de 34.000€:

datosmacro.expansion.com/pib/espana
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powernergia #9 powernergia
#7 Si, ya había visto la fuente, pero seguía sin saber de donde salía el dato, ahora ya veo que lo que aporta datosmacro, es el PIB nominal y el de Eurostat el PIB ajustado teniendo en cuenta la inflación (esos 28.320€)

Pero entonces lo que indicaba #4 no es correcto, porque esa subida del PIB del 1% que indican si que supera la inflación.

Otra cosa es que el diferencial con respecto a Europa se reduzca poco, pero si crecemos en PIB mas que otros, la reducción es real.
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#6 Razhan
#1 Acabo de mirar. El "entorno del 1%" es en realidad el 1.87% (27800 -> 28320). Datos sobre otros paises:

Alemania: 0.23% (43110 -> 43210)
Francia: 0.57% (38110 -> 38330)
Italia: 0.54% (32900 -> 33080)
EU27: 1.33% (33660 -> 34110)
Zona Euro: 1.08% (36990 -> 37390)

Hay algunos paises que tienen un crecimiento de PIB per capita mayor que España:
Irlanda (10.5%), Polonia (4%), Letonia (3.6%), Bulgaria (3.35%), Lituania (2.89%), Croacia (2.81%), Chequia (2.55%), Dinamarca (2.38%), Chipre (2.13%) y Grecia (1.99%). Quitando Dinamarca, los demas no me sorprenden demasiado, la verdad (Irlanda porque sus cifras de PIB son siempre especiales y las demas porque son economias con valores de GDP per capita mas bajos)
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#8 lawerka
Como una moto
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GeneWilder #10 GeneWilder
Cada vez más y más pobres.
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#3 Onaj
Los datos dicen que sube, eleconomista titula "se estanca".
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menéame