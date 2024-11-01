El PIB per cápita se estanca y se sitúa un 30% por debajo del promedio

España cerró 2025 erigiéndose, un año más, como la economía europea que presentó el mayor crecimiento de su PIB. Sin embargo, ese logro ya tan recurrente apenas tiene efectos comparables en el reparto de la riqueza por habitante, y esta última presenta un inaudito estancamiento. Así lo reflejan los datos recientemente actualizados por Eurostat, los cuales revelan que el PIB per cápita de nuestro país se situó en 28.320 euros, lo que limita su incremento respecto a 2024 al entorno del 1%. Como resultado, nuestro país se encuentra un 30 puntos po
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Pues para estar estancado, sube más que algunos sueldos.
Estos medios objetivos y nada manipuladores.
#4 No se de donde sacarán el dato, por aquí dice que el PIB per capita es de 34.000€:
datosmacro.expansion.com/pib/espana
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/table?lang=en
Pero entonces lo que indicaba #4 no es correcto, porque esa subida del PIB del 1% que indican si que supera la inflación.
Otra cosa es que el diferencial con respecto a Europa se reduzca poco, pero si crecemos en PIB mas que otros, la reducción es real.
Alemania: 0.23% (43110 -> 43210)
Francia: 0.57% (38110 -> 38330)
Italia: 0.54% (32900 -> 33080)
EU27: 1.33% (33660 -> 34110)
Zona Euro: 1.08% (36990 -> 37390)
Hay algunos paises que tienen un crecimiento de PIB per capita mayor que España:
Irlanda (10.5%), Polonia (4%), Letonia (3.6%), Bulgaria (3.35%), Lituania (2.89%), Croacia (2.81%), Chequia (2.55%), Dinamarca (2.38%), Chipre (2.13%) y Grecia (1.99%). Quitando Dinamarca, los demas no me sorprenden demasiado, la verdad (Irlanda porque sus cifras de PIB son siempre especiales y las demas porque son economias con valores de GDP per capita mas bajos)