La pianista gallega Isabel Dobarro, ganadora del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica

La compostelana Isabel Dobarro subía hace unas horas al olimpo de la música. Pianista, docente, divulgadora y abogada ha hecho historia al alzarse con el Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica con su trabajo Kaleidoscope (Naxos). «Gracias a mi familia que está hoy aquí. A mi marido, que es maravilloso, a mis padres, que sois un referente para mí, a mi sobrinito...», dijo la gallega muy emocionada sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.