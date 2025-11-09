edición general
Phoenix registra la temperatura más alta en un mes de noviembre con 32°C (eng)

Phoenix no deja de registrar récords climáticos en los últimos años y Noviembre no iba a ser la excepción

phoenix , arizona , eeuu , récord , clima , noviembre
3 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
¿Y lo que se ahorran en calefacción?
Escafurciao #2 Escafurciao
Unos tanto y otros tan poco.
#3 Tronchador.
En verano siempre ha hecho calor.
