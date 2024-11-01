Philippe Aghion, premio Nobel de Economía, explica a BBC Mundo qué es la destrucción creativa y por qué cree que es indispensable para crecer

Philippe Aghion estaba en su casa cuando este lunes a eso de las 10:30 de la mañana recibió una llamada que lo dejó sin palabras: se había ganado el Premio Nobel de Economía 2025. "Realmente no me lo esperaba", dijo el economista en diálogo con BBC Mundo. Aghion, investigador del Collège de France e INSEAD y la London School of Economics and Political Science (Reino Unido), compartió el premio junto a Peter Howitt y Joel Mokyr. El galardón entregado a la dupla Aghion-Howitt, dijo la Real Academia de las Ciencias de Suecia, es un reconocimiento.