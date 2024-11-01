edición general
Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, se retira. Sarah Bond dimite

Fin de una era en Xbox y sacudida en la estructura ejecutiva de la división. Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, se retira y deja Microsoft después de casi 40 años de servicio. Además Sarah Bond, presidenta de Xbox, abandona la compañía. El lugar de Spencer lo pasa a ocupar Asha Sharma, actual presidenta de productos CoreAI de Microsoft. Como parte de la reestructuración, Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, asciende a vicepresidente ejecutivo y director de contenido, posición que le permitirá despachar directamente con Sharma.

4 comentarios
Waves #2 Waves
Es que, con Linux, que funciona ya prácticamente todo, sería de locos seguir apostando (como usuario) por una plataforma como Windows o Xbox. Es la definición propia de malware.
#3 imaginateca *
#2 jajajajajajajjasjjajajjajajjajaj. Anda ya, vete pahí!!
Gintoki #4 Gintoki *
#2 Linux sigue teniendo un enorme problema: los drivers de muchos teclados y ratones gaming. En mi caso, por ejemplo, he estado mirando para abandonar W10 por Linux y ni mi teclado (Razer Thartarus) ni mi ratón (Utechsmart Venus) tienen drivers funcionales (y sí, he buscado y para las versiones de los que tengo no hay solución, de momento). Y ya me jode, porque no quiero tocar W11 ni con el ratón de otro.
#1 cocococo
Xbox suena a facha.
