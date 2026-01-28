edición general
Un petrolero ruso amenaza con causar una catástrofe ecológica frente a la costa de Almería

Un petrolero ruso que navega en la clandestinidad y en condiciones precarias cargado con 68 millones de litros de petróleo ha hecho saltar las alarmas en la costa de Almería. El Chariot Tide es uno de los 600 buques que forman parte de la flota fantasma que trata de evitar las sanciones internacionales que recaen sobre Moscú por la invasión a Ucrania. Las condiciones en las que operan estos viejos cargueros aumentan exponencialmente los riesgos de accidente y catástrofe ecológica, ha denunciado Ecologistas en Acción de Andalucía.

Veelicus #1 Veelicus
En Almeria gobierna el PP asi que me siento seguro...
#4 Lusco2 *
#1 En estos casos lo mejor es dispersar la amenaza y maximizar el daño para que todos tengan su ración de chapapote
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Bueno tranquilos, si pasa algo ya irá Fraga a bañarse :troll:
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Que lo expropien. Expropiese. Lo estan haciendo paises como eeuu e iran.
strike5000 #3 strike5000
"Un petrolero ruso amenaza con causar una catástrofe ecológica frente a la costa de Almería"

¡Ayuso dimisión! ¡Mazón culpable!
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Dijo alguien que lo de la flota fantasma de barcos de mierda era un bulo
xD xD xD xD xD xD xD xD
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc *
Que llamen flota fantasma que intenta evitar sanciones internacionales ya dice mucho ..¿No sería más ajustado a la realidad llamarla flota que se esconde de los piratas que se escudan hipócritamente en leyes de aplicación arbitraria ?
Supongo que porque dicho así, muchos engañados despertarían.
menéame