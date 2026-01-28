"Un petrolero ruso amenaza con causar una catástrofe ecológica frente a la costa de Almería"

Un petrolero ruso que navega en la clandestinidad y en condiciones precarias cargado con 68 millones de litros de petróleo ha hecho saltar las alarmas en la costa de Almería. El Chariot Tide es uno de los 600 buques que forman parte de la flota fantasma que trata de evitar las sanciones internacionales que recaen sobre Moscú por la invasión a Ucrania. Las condiciones en las que operan estos viejos cargueros aumentan exponencialmente los riesgos de accidente y catástrofe ecológica, ha denunciado Ecologistas en Acción de Andalucía.