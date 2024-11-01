Un petrolero griego cruza el estrecho de Ormuz con su señal apagada (ING)

edición general
Un buque con un millón de barriles de crudo saudí atravesó el Estrecho de Ormuz en días recientes, uno de los primeros grandes petroleros en salir del Golfo Pérsico desde que el tráfico en este punto crítico casi se detuvo. El Shenlong, operado por Dynacom Tankers (Grecia), apagó su transpondedor el 4 de marzo y reapareció cerca de la costa india el lunes. La tensión en la zona, tras el conflicto entre EEUU/Israel e Irán, ha reducido el tráfico, dejando varadas materias primas clave. Relacionada: menea.me/2h28j

etiquetas: petrolero , griego , estrecho , ormuz , señal , apagada
jm22381 #1 jm22381
Entre los que cambian el transpondedor a china y los que lo apagan...
josde #7 josde *
#6 Pues el tuyo tampoco es para tirar cohetes, tu sarcasmo es fallido y sin razón logica
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
Menudo traidor.

Se debería de abrir una investigación, y sancionar al armador con un 400% de lo que ha transportado por incumplir las reglas de navegación.  media
josde #3 josde
#2 El armador no se la jugo el capitán y su tripulación, podían estar ahora en el fondo del mar
Mauricio_Colmenero #6 Mauricio_Colmenero *
#4 Ni #3 ni #4 han visto el cartel de sarcasmo ...

Si con los usuarios MNM no hay nivel, no hay por donde se pueda sacar.
#4 txepel
#2 Si se desvelase que ha presionado a la tripulación y puesto en peligro sus vidas no lo vería mal.
#5 MADMax2
¿no había por allí un barco chino con un radar de la leche? o es solo para los misiles y demás?
DrEvil #8 DrEvil
Yo no sé nada de estas cosas. Pero he oído algo por ahí de que podrían haber minado alguna parte.
Si yo llevase un barco lleno de petróleo, creo que habría tomado otra decisión...
