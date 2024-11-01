Un petrolero griego cruza el estrecho de Ormuz con su señal apagada (ING)

Un buque con un millón de barriles de crudo saudí atravesó el Estrecho de Ormuz en días recientes, uno de los primeros grandes petroleros en salir del Golfo Pérsico desde que el tráfico en este punto crítico casi se detuvo. El Shenlong, operado por Dynacom Tankers (Grecia), apagó su transpondedor el 4 de marzo y reapareció cerca de la costa india el lunes. La tensión en la zona, tras el conflicto entre EEUU/Israel e Irán, ha reducido el tráfico, dejando varadas materias primas clave. Relacionada: menea.me/2h28j
Se debería de abrir una investigación, y sancionar al armador con un 400% de lo que ha transportado por incumplir las reglas de navegación.
Si con los usuarios MNM no hay nivel, no hay por donde se pueda sacar.
Si yo llevase un barco lleno de petróleo, creo que habría tomado otra decisión...