edición general
2 meneos
10 clics
La petrolera Saudi Aramco redirige el crudo a Yanbu en el Mar Rojo desde las terminales del Golfo Pérsico

La petrolera Saudi Aramco redirige el crudo a Yanbu en el Mar Rojo desde las terminales del Golfo Pérsico

La petrolera Saudi Aramco ha comenzado a redirigir sus volúmenes de petróleo desde las terminales del Golfo al puerto de Yanbu en la costa del Mar Rojo, lo que marca la implementación de su diversificación estratégica de rutas de exportación. Este cambio operativo proporciona al gigante petrolero una mayor flexibilidad exportadora a través del corredor del Mar Rojo y reduce la dependencia de las rutas de exportación tradicionales del Golfo Pérsico por el Estrecho de Ormuz.

| etiquetas: petróleo , saudi , aramco , mar rojo , estrecho , ormuz , yanbu
2 0 0 K 22 actualidad
6 comentarios
2 0 0 K 22 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Los 5 oleoductos construidos para evitar los atascos o bloqueos por el Estrecho de Ormuz y el Canal de Suez.  media
1 K 31
Connect #3 Connect *
Esos oleoductos y los puertos del Mar Rojo no tienen la capacidad ni por asomo, de la infraestructura que hay en el golfo Pérsico. Se calcula que por ahí puede salir un 40% aproximadamente de lo que sacan a través del estrecho de Ormuz. Y esto es una opción solo para Arabia Saudí que tiene esa doble salida. No la tienen Kuwait Bahrein o Emiratos Arabes.

El puerto de Ras Tanura (Arabia Saudi) es un coloso, la mayor terminal del mundo especializado en petroleo, capaz de sacar nada menos que 12…   » ver todo el comentario
1 K 31
#4 elBerzas *
#3 ¿y por donde pretenden salir, por el canal de suez o por el estrecho de Mandeb? Na, será por el canal, no creo que salvo que vaya a oriente vayan a dar la vuelta completa a Africa.
0 K 7
Connect #6 Connect
#4 Tradicionalmente lo hacen por el Canal de Suez, a través de la terminal de Ain Sokhna en Egipto porque ese petroleo va principalmente al sur de Europa. Pero ahora también tendrán que tirar hacia abajo y pasar el estrecho de Djibouti y Yemen. Veremos que tal están los Huties. Pero parecen bastante tranquilos últimamente. Y de ahí se van a Asia. También iba a la India, pero por eso se ha dado una excepción para que les compren a los rusos durante un mes.
0 K 15
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
Yemen, calienta que sales
0 K 14
#2 elBerzas *
Ahora que se están despertando sus amigos los huties. Por eso pasó el canal de Suez el Ford el día 6 y nosotros nos encargaremos de la salida de Siria e Irak por el Mediterráneo.
0 K 7

menéame