La petrolera Saudi Aramco redirige el crudo a Yanbu en el Mar Rojo desde las terminales del Golfo Pérsico

La petrolera Saudi Aramco ha comenzado a redirigir sus volúmenes de petróleo desde las terminales del Golfo al puerto de Yanbu en la costa del Mar Rojo, lo que marca la implementación de su diversificación estratégica de rutas de exportación. Este cambio operativo proporciona al gigante petrolero una mayor flexibilidad exportadora a través del corredor del Mar Rojo y reduce la dependencia de las rutas de exportación tradicionales del Golfo Pérsico por el Estrecho de Ormuz.