Arabia Saudi desvía los envíos de petróleo al mar Rojo por el bloqueo del estrecho de Ormuz

La petrolera estatal saudí redirige cargamentos al puerto de Yanbu para mantener el suministro energético ante el bloqueo del estrecho de Ormuz tras la escalada militar entre EEUU, Israel e Irán. La compañía busca garantizar la continuidad del suministro energético mundial tras la paralización del tráfico marítimo en esa ruta clave. Yanbu está conectado con los grandes campos petroleros del este de Arabia Saudí mediante oleoductos que atraviesan el país, lo que permite exportar petróleo sin necesidad de atravesar el estrecho de Ormuz.