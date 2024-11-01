edición general
La petrolera rusa Lukoil acuerda con Carlyle la venta de sus activos sancionados por EEUU

La petrolera rusa Lukoil llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Carlyle para la venta de sus activos extranjeros, excepto los proyectos en Kazajistán.

EvilPreacher #1 EvilPreacher
Ahora los europeos podremos comprar el petróleo ruso a Canadá, en lugar de a USA :shit:
