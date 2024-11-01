El petróleo de Venezuela y su control por Trump, ¿nuevo paradigma mundial?

Podcast del canal de Corriente Continua de El Español: El arresto de Nicolás Maduro, ex presidente de Venezuela, por fuerzas especiales de EEUU abre varios escenarios para la industria energética global. Hablamos con José Parejo, CEO y fundador de José & Parejo Asociados: "Para Trump, Venezuela no era un problema de falta de democracia sino de control geopolítico en el Caribe, con actores extra hemisférico, en una zona que para EEUU lo considera de seguridad nacional".