El petróleo baja casi un 30% desde máximos semanales en anticipación de la liberación de reservas de la AIE

El precio del barril de petróleo acumula caídas de alrededor del 30% desde los niveles máximos alcanzados este lunes, cuando llegó a superar los 119 dólares tanto en su variedad Brent, de referencia para Europa, como en el caso del estadounidense West Texas Intermediate (WTI), ante la perspectiva de que los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidan liberar las reservas estratégicas de crudo. Baja hasta los 82,10 $, un 31% menos que los 119,48 $ que llegó alcanzar el lunes pero todavía un 22% más caro que

Format_C #2 Format_C
Pero lo de la goslina y el diesel ya tal
elGude #3 elGude
#2 la culpa es de pedro sanche, por eso está a casi 2€ el litro.
Harkon #6 Harkon
#2 hay un partido que pide regular precios y nacionalizar Repsol pero parece que la gente prefiere quejarse al aire y seguir igual pq el resto de partidos no lo va a hacer

Y por contestar a #3 también Pedrito tiene su parte de responsabilidad en no hacer lo que he dicho para evitar esta escalada de precios.
josde #12 josde
#3 No se donde lo veras tu en donde vivo esta a 1,579 la gasofa.
elGude #13 elGude
#12 yendo para vilagarcía ayer a 1.976
alpoza #4 alpoza
#2 Te la sigo cobrando cara para por si acaso.
reivaj01 #7 reivaj01
#2 #4 #5 Acabo de llegar de la gasolinera y el operario ha salido corriendo a cambiar el precio, pero se ha resbalado y ha caído al suelo por lo que no ha podido hacerlo.
Mientras se lo llevaban en la ambulancia me ha dicho que lo iba a poner a mitad de precio, pero claro, como no ha llegado a cambiarlo, seguirá igual unos cuantos días.
No debería hacer falta, pero bueno, :troll:
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 #4 #5 #7 #8 #9 El petróleo sigue estando un 45% más caro que el 27 de febrero que estaba a 61 $
tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
Ha bajado respecto a una subida que era del doble del precio inicial  media
sleep_timer #14 sleep_timer
#11 Vamos a ver, el viernes pasado el gasoil estaba a 1.22, ahora está a 1.70, por lo menos eso era ayer
¿Que hablas?
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Pues claro, el precio en origen tarda en trasladarse a las gasolineras. :shit:
sleep_timer #8 sleep_timer
#5 Los precios de gasolina y gasoil suben como misiles, bajan como plumas.
cocolisto #10 cocolisto
Ahora mismo está subiendo en los mercados internacionales más de un 5%,asi que me parece que el espejismo de las bajadas merman.
#1 Luiskelele
Ale, ahora a correr en círculos, pero en sentido contrario
sotillo #9 sotillo
#1 Yo me estaría quieto, por lo menos que te caigan por los dos lados. Aquí lo único que me queda claro que el capital ha entrado en pánico y está poniendo todos los medios para parar la huida
