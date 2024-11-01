Petroestados y electroestados: una distinción complicada [en]

Se distingue entre electroestados, como China, que dependen de la electricidad, y petroestados, como Estados Unidos, que dependen de combustibles fósiles. Aunque la electrificación es clave para la transición energética la dependencia del petróleo y gas es alta, con consecuencias económicas graves si las instalaciones se ven afectadas. Mientras que China y la UE se orientan hacia modelos de “electroestado”, Estados Unidos podría optar por mantener un modelo basado en hidrocarburos, impulsado por razones políticas.