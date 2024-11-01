·
3

9
clics
Pete Townshend planea usar IA para terminar canciones inéditas de The Who
Pete Townshend planea usar IA para terminar canciones inéditas de The Who: "No sé qué hacer con tanto material..." El músico Pete Townshend afirmó que tiene pendientes más de 140 canciones.
#6
globaltempo
#3
pienso que no, que las canciones no están terminadas. Es típico tener un cajón con ideas, riffs, estribillos, frases sueltas, o canciones por estructurar, o añadir nuevos versos, etc...
0
K
12
#1
globaltempo
Por lo menos el bueno de Pete lo reconoce. ¿Cuántos compositores estarán usando la IA actualmente sin reconocerlo?
0
K
12
#3
Djangology
#2
#1
Vale, ahora lo entiendo. Las canciones ya están escritas y la IA terminará de arreglarlas por lo que leo.
0
K
6
#4
Chinchorro
Entonces no serán canciones de the who, será lo que una IA ha interpretado que debe ser una canción de the who.
Menudo mundo de estafas se viene, premoh.
"La canción que hubiera compuesto Freddy Mercury si estuviera vivo
(según la IA)
"
0
K
11
#7
globaltempo
#4
sin duda hemos pasado a otra pantalla en la historia de la música.
0
K
12
#2
Djangology
No entiendo bien la jugada. Townshend escribe las canciones y la IA tocará los instrumentos? O simplemente le lanza unas directrices con la música de los Who y la IA hace el resto (composición incluida)? Lo pregunto desde la ignorancia con el tema de la IA.
0
K
6
#5
globaltempo
#2
Yo entiendo que tiene muchas canciones empezadas pero no terminadas. Se entiende que les faltan letra, melodía o armonía...o varias a la vez. Los arreglos son un paso posterior. Sin embargo Suno, el programa que pretende usar, ya te hace los arreglos finales al mismo tiempo.
0
K
12
#8
Djangology
#5
Tú crees que Suno habría compuesto un Quadrophenia o un Whos Next de existir en los años setenta? Es que me cuesta creer que un compositor del calibre de Pete Townshend tenga que tirar de la IA para que le organice el material. A no ser que vea que no le va a dar tiempo a sacar todo lo que le gustaría (tiene 80 años ya) y tire de la IA para acelerar el proceso. En ese caso si lo entendería pero habrá que escuchar también el resultado.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
