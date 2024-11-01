Pete Hegseth, secretario de Defensa, sobre la campaña aérea de EE. UU. en Irán: "Solo negociamos con bombas” [ENG]  

El presidente Donald Trump ha enumerado cinco objetivos que Estados Unidos quiere alcanzar antes de poner fin a su guerra con Irán. Ahora, mientras sugiere que EE. UU. podría estar “reduciendo” la operación tras tres semanas y media, algunos de sus objetivos clave siguen sin estar definidos o sin haberse cumplido. Trump ha definido recientemente cinco metas para la masiva campaña aérea. Son más que las cuatro que había planteado su equipo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero (y más que las tres que enumeraban el Pentágono).