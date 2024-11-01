Pesos pesados de Hollywood expresan su «oposición rotunda» a la fusión entre Paramount y Warner en una carta abierta [Ing]

Más de mil estrellas de cine, guionistas, directores y otros profesionales de Hollywood anunciaron su «oposición inequívoca» a la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros. Discovery en una carta abierta publicada el lunes. Una amplia parte de la industria cinematográfica, entre los que se encuentran Denis Villeneuve, Kristen Stewart, J.J. Abrams y Joaquin Phoenix, se pronunció enérgicamente en contra del acuerdo de 111 000 millones de dólares que consolidaría dos estudios tradicionales en uno solo, argumentando que reduciría aún más…