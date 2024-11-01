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Pesos pesados de Hollywood expresan su «oposición rotunda» a la fusión entre Paramount y Warner en una carta abierta [Ing]

Pesos pesados de Hollywood expresan su «oposición rotunda» a la fusión entre Paramount y Warner en una carta abierta [Ing]

Más de mil estrellas de cine, guionistas, directores y otros profesionales de Hollywood anunciaron su «oposición inequívoca» a la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros. Discovery en una carta abierta publicada el lunes. Una amplia parte de la industria cinematográfica, entre los que se encuentran Denis Villeneuve, Kristen Stewart, J.J. Abrams y Joaquin Phoenix, se pronunció enérgicamente en contra del acuerdo de 111 000 millones de dólares que consolidaría dos estudios tradicionales en uno solo, argumentando que reduciría aún más…

| etiquetas: actores , hollywood , guionistas , productores , fusión , warner , paramount
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7 comentarios
9 2 0 K 129 actualidad
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Sinceramente, hollywood, y toda su maquinaria de propaganda, se pueden ir a tomar por culo.
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jonolulu #4 jonolulu
#1 Un mundillo lleno de sionistas el de las productoras de Hollywood
5 K 68
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#4 Abusadores sexuales, pederastas... Todo un submundo de lo mejorcito de la sociedad.
1 K 14
Cehona #5 Cehona
Por fin la sirenita será rubia, con ojos azules y pescado azul.
1 K 25
#2 Onaj
"Fusión" porque "comprar a quienes ayer hablaban mal de ti" queda feo.
1 K 19
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
que hagan un crossover de esos, la verdad boicot a la ponzoñosa propaganda cultural yanki
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#7 rafeame
Es el capitalismo, my friend. Concentración de propiedad privada.
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menéame