8176
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
5169
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
4885
clics
El despido de Hacendado
3918
clics
Patatas a lo probe
4929
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
El peso de los salarios en la riqueza global cae a un mínimo histórico
La IA y los despidos aceleran el declive del trabajo frente a las rentas del capital
etiquetas
salarios
riqueza
mínimo
histórico
actualidad
7 comentarios
#1
omega7767
viene una muy gorda .....
1
K
20
#3
sotillo
#1
La que está votando la gente
2
K
31
#4
rojo_separatista
Cuando más hace falta el socialismo, más denostado está. Vamos arreglados.
1
K
20
#6
Edheo
#4
Como te dirían en EEUU y en VOX (bueno... y en PP claro está)... Comunista!!!! Bolivariano!!!!
0
K
7
#2
bioibon
Bienvenidos al neofeudalismo, que no es mas que el feudalismo clásico, con WiFi y Bluetooth. Los nuevos señores feudales - rentistas manejarán la economía, mientras el pueblo se muere de hambre. Que distópico y macabro va a ser todo...
0
K
17
#5
Edheo
#2
Llegas un poco tarde para darle la bienvenida... pero bueno, dicen que nunca es tarde... no?
0
K
7
#7
autonomator
Menudo castillo de naipes que estamos construyendo. Veremos cuando llegue el primer soplido fuerte (que está bastante cerca).
0
K
15
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
