El peso de los salarios en la riqueza global cae a un mínimo histórico

La IA y los despidos aceleran el declive del trabajo frente a las rentas del capital

#1 omega7767
viene una muy gorda .....
#3 sotillo
#1 La que está votando la gente
#4 rojo_separatista
Cuando más hace falta el socialismo, más denostado está. Vamos arreglados.
#6 Edheo
#4 Como te dirían en EEUU y en VOX (bueno... y en PP claro está)... Comunista!!!! Bolivariano!!!!
#2 bioibon
Bienvenidos al neofeudalismo, que no es mas que el feudalismo clásico, con WiFi y Bluetooth. Los nuevos señores feudales - rentistas manejarán la economía, mientras el pueblo se muere de hambre. Que distópico y macabro va a ser todo...
#5 Edheo
#2 Llegas un poco tarde para darle la bienvenida... pero bueno, dicen que nunca es tarde... no?
#7 autonomator
Menudo castillo de naipes que estamos construyendo. Veremos cuando llegue el primer soplido fuerte (que está bastante cerca).
