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La perversidad de polarizar un servicio básico para la vida de los ciudadanos

La perversidad de polarizar un servicio básico para la vida de los ciudadanos

el PSOE de Susana Díaz comenzó a recortar en sanidad y empezó a utilizar más de lo normal los conciertos sanitarios. Incluso intentaron fusionar dos hospitales en Granada, surgiendo Spiriman, que tumbo el Susanato. Juanma anunció que tiraría de la manta y levantaría las alfombras, pero nada de eso sucedió. Los conciertos con la sanidad privada se acrecentaron y se abusó del troceo ilegal de contratos. Con la mayoría absoluta ha habido despilfarro de dinero público en tonterías y en alimentos económicos para sus amiguetes de las hermandades, del

| etiquetas: sanidad , perversidad del ppsoe , corrupción , gobierno de amiguetes
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4 comentarios
17 4 1 K 134 actualidad
#1 tierramar
Sanz regó de millones a Carat España (Grupo Dentsu) para meter un buen fajo de billetes en la boca de todos los directores de periódicos, radios y televisiones andaluces con el fin de acallar el runrún de la calle.
Mientras tanto, un centro de salud de Huelva se caía a pedazos, un hospital de Sevilla implosionaba por una gestión demoníaca y la nada se apoderaba del No-Hospital de la Alpujarra. Aún así, Juanma, el moderado que de vez en cuando muestra su rostro de Keyser Söze, ha puesto muchas…   » ver todo el comentario
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Supercinexin #3 Supercinexin
Juanma anunció que tiraría de la manta y levantaría las alfombras, pero nada de eso sucedió. Los conciertos con la sanidad privada se acrecentaron y se abusó del troceo ilegal de contratos.

No sé podía saber con los PePeros. ¡Pero sí venían a poner orden en todo y a trabajar por el pueblo andaluz después de las décadas de dictadura sociata! No se sabe qué ha podido salir mal.
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#4 tierramar *
No dejen que el sacrificio de Spiriman contra los corruptos caiga en saco roto. Al PPSOE les da igual conseguir la mayoria de escaños con 5 votos que con 5000, el voto nulo, la abstención o el voto blanco sin más, favorece al PPSOE porque son mayoritarios por la red clientelar que han creado.
Si no les convence ningun partido pueden votar al partido "Escaños en blanco", que dejan vacios los escaños obtenidos, y así no lo ocupan los corruptos mayoritarios.
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#2 tierramar *
Y no sólo el desmantelamiento de la sanidad publica, el PPSOE tambien ha votado a favor del rearme: si se tira el dinero para armas no hay para sanidad , edcación, dependencia,... PSOE y PP votaron juntos por el aumento del gasto militar con Sumar pronunciándose en contra y a favor de la salida de la OTAN.
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menéame