La perversidad de polarizar un servicio básico para la vida de los ciudadanos

el PSOE de Susana Díaz comenzó a recortar en sanidad y empezó a utilizar más de lo normal los conciertos sanitarios. Incluso intentaron fusionar dos hospitales en Granada, surgiendo Spiriman, que tumbo el Susanato. Juanma anunció que tiraría de la manta y levantaría las alfombras, pero nada de eso sucedió. Los conciertos con la sanidad privada se acrecentaron y se abusó del troceo ilegal de contratos. Con la mayoría absoluta ha habido despilfarro de dinero público en tonterías y en alimentos económicos para sus amiguetes de las hermandades, del