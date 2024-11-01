La perversidad de polarizar un servicio básico para la vida de los ciudadanos

el PSOE de Susana Díaz comenzó a recortar en sanidad y empezó a utilizar más de lo normal los conciertos sanitarios. Incluso intentaron fusionar dos hospitales en Granada, surgiendo Spiriman, que tumbo el Susanato. Juanma anunció que tiraría de la manta y levantaría las alfombras, pero nada de eso sucedió. Los conciertos con la sanidad privada se acrecentaron y se abusó del troceo ilegal de contratos. Con la mayoría absoluta ha habido despilfarro de dinero público en tonterías y en alimentos económicos para sus amiguetes de las hermandades, del
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Mientras tanto, un centro de salud de Huelva se caía a pedazos, un hospital de Sevilla implosionaba por una gestión demoníaca y la nada se apoderaba del No-Hospital de la Alpujarra. Aún así, Juanma, el moderado que de vez en cuando muestra su rostro de Keyser Söze, ha puesto muchas… » ver todo el comentario
No sé podía saber con los PePeros. ¡Pero sí venían a poner orden en todo y a trabajar por el pueblo andaluz después de las décadas de dictadura sociata! No se sabe qué ha podido salir mal.
Si no les convence ningun partido pueden votar al partido "Escaños en blanco", que dejan vacios los escaños obtenidos, y así no lo ocupan los corruptos mayoritarios.