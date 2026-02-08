Las personas sin techo aumentan en Buenos Aires: “Ya hay generaciones enteras que no conocen otra cosa que la vida en la calle”

Más de 30 organizaciones políticas, sociales, sindicales y religiosas elaboran un Censo popular de personas en situación de calle y, en su edición 2025, detectaron que son 11.892 las personas que carecen de un lugar para vivir, un 64% más que en el cómputo previo, de 2019. Si bien los dos informes divergen en cuanto a la cantidad –porque usan diferentes metodologías de registro–, coinciden en una cuestión central: la tendencia hacia un dramático aumento.