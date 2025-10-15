edición general
El personal civil de las bases de Rota y Morón señala a Defensa por retrasos en sus salarios

El personal civil de las bases estadounidenses de Rota y Morón ha denunciado un retraso en el abono de sus nóminas de este mes. Lo comités de empresas, con el apoyo del CSIF, han emitido un comunicado donde explican que el dinero depende de EEUU pero que es responsabilidad del Ministerio de Defensa. Según fuentes del sindicato, “todo apunta al cierre presupuestario” de la administración de Donald Trump como motivo de los impagos.

#6 dakota
Ojo.. la noticia dicen que la culpa es de defensa, pero despues dicen que es por culpa de USA y el cierre presupuestario.. vamos echan mierda al gobierno español en el titular cuando quien paga realmente es USA. Que le reclamen al trumpeta la pasta, trabajan para él
8 K 114
founds #1 founds
Que le reclamen al naranjito
4 K 64
Herumel #3 Herumel *
#1 Cuba aún lleva más de 70 años sin que les paguen y allí siguen, no mientes a la bicha que se aparece.
1 K 23
#7 soberao *
#1 es.wikipedia.org/wiki/Naranjito_(mascota)
La mascota del mundial de Fútbol del 82 :roll:
Bien por Trump por resucitar este recuerdo de la infancia.
0 K 17
nemeame #4 nemeame
Gente que trabaja para una organización terrorista infiltrada en nuestro país que no recibe sus salarios a tiempo. Que pena más grande me da, hoy no duermo
3 K 47
#5 eugeniodl
Dice Trump: reclamaciones al maestro armero ...
0 K 12
Dene #8 Dene
Pediría que muestren un contrato, no hace falta que aparezcan sueldos, donde se vea quien les contrata
0 K 12
dilsexico #9 dilsexico
Normal que haya retrasos en Moron, ya lo dice el nombre.
0 K 10
#2 covacho
Se ve venir un ERTE.
0 K 8

