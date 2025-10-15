El personal civil de las bases de Rota y Morón señala a Defensa por retrasos en sus salarios

El personal civil de las bases estadounidenses de Rota y Morón ha denunciado un retraso en el abono de sus nóminas de este mes. Lo comités de empresas, con el apoyo del CSIF, han emitido un comunicado donde explican que el dinero depende de EEUU pero que es responsabilidad del Ministerio de Defensa. Según fuentes del sindicato, “todo apunta al cierre presupuestario” de la administración de Donald Trump como motivo de los impagos.