Una persona sin hogar murió en la calle en Donostia y el Ayuntamiento lo ocultó

En un mes han fallecido dos personas en situación de calle en la ciudad. Una el 20 de noviembre, no informada por el Consitorio, y otra el pasado 16 de diciembre.

| etiquetas: donostia , sintecho , sin hogar , ayuntamiento
#2 Agrimensor
"... estas no son muertes naturales, son asesinatos"
Hala, pues ya estaría. Prisión permanente revisable para el frío.
alcama #1 alcama
Ayuso dimisión
