Los perrobots de multimillonarios y artistas causan sensacion con su excreción digital en el Art Basel (eng)  

La escultura Regular Animals parece algo salido de un sueño febril de cyberpunk. Consiste en ocho perros robóticos creados por el artista conocido como Beeple que están causando sensación. Las caras hiperrealistas de Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso, Andy Warhol y otros ponen rostro a canes que defecan fotos de la multitud a su alreadedor junto con certificados de autenticidad, completos con códigos QR que se vinculan a NFTs.