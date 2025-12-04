edición general
Los perrobots de multimillonarios y artistas causan sensacion con su excreción digital en el Art Basel (eng)

Los perrobots de multimillonarios y artistas causan sensacion con su excreción digital en el Art Basel (eng)  

La escultura Regular Animals parece algo salido de un sueño febril de cyberpunk. Consiste en ocho perros robóticos creados por el artista conocido como Beeple que están causando sensación. Las caras hiperrealistas de Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Pablo Picasso, Andy Warhol y otros ponen rostro a canes que defecan fotos de la multitud a su alreadedor junto con certificados de autenticidad, completos con códigos QR que se vinculan a NFTs.

Gry #1 Gry
¡Esto si que es arte moderno y no lo del plátano pegado a una pared! xD
#2 TusT *
Dicen que el arte debe hacerte sentir cosas; este lo consigue, aunque no tengo claro qué me provoca.
reithor #3 reithor *
IDA se ha pedido uno con el careto de pedro Sánchez, y le persigue por la segunda planta del ático con tirachinas en mano.

Y además, conseguirá cobrar una comisión por la adquisición.
