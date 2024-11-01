edición general
10 meneos
37 clics
Por qué un perro puede convertirse en tu mejor aliado de salud después de los 50 años

Por qué un perro puede convertirse en tu mejor aliado de salud después de los 50 años

Convivir con un perro trae beneficios como el control de hormonas vinculadas al ánimo y disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

| etiquetas: perro , convertirse , aliado , salud
9 1 0 K 122 cultura
10 comentarios
9 1 0 K 122 cultura
Comentarios destacados:    
Pertinax #1 Pertinax *
Porque no reduce servicios en favor de la sanidad privada.
9 K 118
ezbirro #4 ezbirro
#1 ¿Y Pecas que dice?
1 K 21
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Pregunta a su otrora Community Manager, ahora Presidenta.
0 K 19
Blackat #7 Blackat
#1 Espera a que hagan obligatorio contratarles una polica de salud con la Quiron de 200 leurps mensuales...la moños quiere otro atico...
1 K 20
#9 esbrutafio
#1 Anda que no cuestan pasta los veterinarios.
0 K 15
insulabarataria #2 insulabarataria
Porque si no tienes otro tipo de vida social, te hace salir de casa y socializar. Y sin leer el artículo.
Sobre todo en el caso de personas solas.
1 K 22
#3 daniMate
Agacharse a recoger cacas es un buen ejercicio, juntos con barrer pelos todo el día, gastar dinero en su comida, medicinas, etc.

Y todo para poder mantener conversaciones con desconocidos sobre razas de perro y su personalidad.
1 K 18
Aiden_85 #6 Aiden_85
#3 Excepto si tienes de acogida un perro reactivo, que las conversaciones van más dirigidas a su obligación de que vayan atados, que la próxima vez que venga a morder al perro le voy a quitar el bozal al mío para que también se pueda defender. En fin, haciendo amigos.
Y lo de las mierdas, yo las recojo en un descampado cerca de casa, porque sino en 6 meses que llevo viviendo por ahí daría vergüenza, evito otros descampados que están hasta arriba de mierda para que no me relacionen con esa gente.
2 K 29
Asimismov #10 Asimismov
Con la nueva ley de protección animal, es que ni un hamster, ni loco.
0 K 12
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Las cosas como son... yo cuando a los 30 quedé soltero me encerré en casa hasta que de carambola adopté un perro y me cambio la vida... de repente hacía varios km al día y me pasaba horas en el pipican y socializaba aunque no me apeteciera. Gracias a ella encontré la que hoy es mi esposa y madre de dos hijos. Hace poco tuvimos que decirle adiós y fue un durísimo golpe que todavía sufrimos pero le damos gracias.

El que no ha tenido perro no puede entenderlo pero el que si...
0 K 11

menéame