·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7942
clics
Fotografías antiguas muestran a mujeres ainu del norte de Japón y sus característicos labios tatuados
7424
clics
Mayim Bialik, actriz de 'The Big Bang Theory' recibe duras críticas por reírse del conflicto palestino-israelí en redes
5957
clics
Frases de Adam Smith que Milei y otros rechazarían
5357
clics
Un vitoriano le hace 'un calvo' al coche de Google. Hemeroteca Menéame. Onofre Bouvila
4524
clics
Respuesta de Pedro Sánchez en la cumbre hispano-Brasileña celebrada en Barcelona a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid
más votadas
446
España, Irlanda y Eslovenia piden a la UE anular el acuerdo con Israel
368
Denuncian al canciller alemán Friedrich Merz por complicidad en el genocidio de Gaza
365
Hagamos algo de una vez por todas con respecto a la excavadora que mató a mi hija [EN]
424
UNICEF denuncia el "asesinato" a manos de las fuerzas israelíes de dos conductores de camiones de agua en Gaza
418
Los vínculos de Apple con Israel son mucho más profundos de lo que crees [en]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
37
clics
Por qué un perro puede convertirse en tu mejor aliado de salud después de los 50 años
Convivir con un perro trae beneficios como el control de hormonas vinculadas al ánimo y disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.
|
etiquetas
:
perro
,
convertirse
,
aliado
,
salud
9
1
0
K
122
cultura
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
122
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Porque no reduce servicios en favor de la sanidad privada.
9
K
118
#4
ezbirro
#1
¿Y Pecas que dice?
1
K
21
#5
Pertinax
*
#4
Pregunta a su otrora Community Manager, ahora Presidenta.
0
K
19
#7
Blackat
#1
Espera a que hagan obligatorio contratarles una polica de salud con la Quiron de 200 leurps mensuales...la moños quiere otro atico...
1
K
20
#9
esbrutafio
#1
Anda que no cuestan pasta los veterinarios.
0
K
15
#2
insulabarataria
Porque si no tienes otro tipo de vida social, te hace salir de casa y socializar. Y sin leer el artículo.
Sobre todo en el caso de personas solas.
1
K
22
#3
daniMate
Agacharse a recoger cacas es un buen ejercicio, juntos con barrer pelos todo el día, gastar dinero en su comida, medicinas, etc.
Y todo para poder mantener conversaciones con desconocidos sobre razas de perro y su personalidad.
1
K
18
#6
Aiden_85
#3
Excepto si tienes de acogida un perro reactivo, que las conversaciones van más dirigidas a su obligación de que vayan atados, que la próxima vez que venga a morder al perro le voy a quitar el bozal al mío para que también se pueda defender. En fin, haciendo amigos.
Y lo de las mierdas, yo las recojo en un descampado cerca de casa, porque sino en 6 meses que llevo viviendo por ahí daría vergüenza, evito otros descampados que están hasta arriba de mierda para que no me relacionen con esa gente.
2
K
29
#10
Asimismov
Con la nueva ley de protección animal, es que ni un hamster, ni loco.
0
K
12
#8
DayOfTheTentacle
Las cosas como son... yo cuando a los 30 quedé soltero me encerré en casa hasta que de carambola adopté un perro y me cambio la vida... de repente hacía varios km al día y me pasaba horas en el pipican y socializaba aunque no me apeteciera. Gracias a ella encontré la que hoy es mi esposa y madre de dos hijos. Hace poco tuvimos que decirle adiós y fue un durísimo golpe que todavía sufrimos pero le damos gracias.
El que no ha tenido perro no puede entenderlo pero el que si...
0
K
11
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sobre todo en el caso de personas solas.
Y todo para poder mantener conversaciones con desconocidos sobre razas de perro y su personalidad.
Y lo de las mierdas, yo las recojo en un descampado cerca de casa, porque sino en 6 meses que llevo viviendo por ahí daría vergüenza, evito otros descampados que están hasta arriba de mierda para que no me relacionen con esa gente.
El que no ha tenido perro no puede entenderlo pero el que si...