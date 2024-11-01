edición general
Pérez Llorca no pedirá el acta a Mazón: “Se la otorgaron los valencianos”

Desde la oposición y las asociaciones de víctimas de la DANA urgen al president a que deje caer el "muro de mentiras" que blinda al ex jefe del Consell

Cehona #2 Cehona
Mientras Feijóo pidiendo a Sánchez, lo que les niega a los valencianos.
Elecciones anticipadas.
6 K 80
alcama #13 alcama *
#2
Lo que está claro es que en el fondo no era la dimisión de Mazon lo que queríais. Lo que queréis es un vuelco electoral usando a los muertos de la Dana
0 K 6
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Es un hijo de su madre, pero es de los nuestros. Además, sabe demasiado.
5 K 60
mikelx #10 mikelx
#9 asi imagino al valenciano medio, gracias.
2 K 36
jonolulu #6 jonolulu *
La misma mierda es. El problema es el PP
1 K 33
Spirito #3 Spirito *
No se puede esperar otra cosa de esos degenerados corruptos.

Espero mejore la Justicia en España y se empiece a aplicar la prisión permanente revisable a los psicópatas criminales traidores, cuya patria es el dinero con avaricia y el poder sin escrúpulos.
2 K 30
#11 NeuronaSur
#3 Totalmente de acuerdo y los cuatro principales en el Peugeot.
0 K 9
alcama #14 alcama
#3 ¿ También aplica a Ferraz?
0 K 6
unlugar #8 unlugar
Con lo del acta se han inventado una tarjeta nueva para Monopoly: "Avance hasta la Salida. Cobrará 600€ más y se librará de la cárcel".
1 K 29
#5 Tecar *
En realidad pocas manifestaciones ha habido pidiendo elecciones, sólo se han dedicado a pedir la dimisión de Mazón.
Bueno, pues ya ha dimitido y ahora qué.
O hay mucho ignorante de cómo funcionan las instituciones o las tragaderas de los valencianos son infinitas.
1 K 27
Supercinexin #12 Supercinexin
#5 Eeeeso es, eso es :-D Llevo diciéndolo ya tiempo: si quitan a Mazón y ponen a otro, ya está arreglado. Las siguientes elecciones autonómicas no se va a sorprender ningún valenciano.
0 K 20
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Y los valencianos también se la quieren quitar
1 K 17
mikelx #7 mikelx
#4 No se yo, habria que hacer una encuesta porque vaya tragaderas tiene la gente. Si este se vuelve a presentar quizá gobierna de nuevo.
1 K 28
Supercinexin #9 Supercinexin
#7 Pérez Llorca es lo que muchos valencianos estábamos esperando para poder volver a votar al PePé en las próximas autonómicas. Han sido tiempos de tensión, de no poder decirle al cuñado de Compromís de qué se tiene que morir éste año, la Nochevieja pasada muy callados todos, pero finalmente ya se ha pasado el susto y por fin el PePé vuelve a ser presentable y podemos votarle y rajar de todos los demás. ¡Viva el PePé! ¡Vixca la Maredeweta!
0 K 20
#15 sliana
Una forma educada de decir: "disfrutad lo votado!"

Se nota que la democracia española está en pañales. Carece de mecanismos contra la indecencia de sus gobernantes.
0 K 7

