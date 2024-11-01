edición general
Pérez Llorca se convierte en president con los votos de Vox tras asumir punto por punto el discurso de la ultraderecha

Vox pidió y Juanfran Pérez Llorca dio. La mano derecha de Carlos Mazón ha sido nombrado president de la Generalitat valenciana con el apoyo de la extrema derecha, imprescindible para la votación celebrada este jueves en Les Corts Valencianes. La formación de Santiago Abascal no exigió ningún pacto por escrito al PP para continuar la legislatura, tan solo esperó a que el candidato pronunciase su discurso, y este recopiló en sus palabras todos los lugares comunes que forman parte del ADN de Vox.

#1 Suleiman
És de pm para Vox, ha en lo que ellos dicen y si pasa algo la culpa del PP, que es quién da la cara.
2 K 44
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Si, no hay que ver como ha dado la cara Mazón
0 K 20
joffer #7 joffer
No querían sopa, que tomen 3 tazas.
1 K 23
#4 soberao *
La única noticia buena de esto es que Mazón pasa a la sombra y a ser totalmente irrelevante aunque siga en el cargo de diputado para no facilitar su juicio por la jueza que lleva el caso en la provincia y a él que lo juzge un compañero amigo del Supremo en Madrid.
0 K 13
#9 Juantxi
Es la fusión ideológica VOX-PP, uno nacido una fisura del otro a causa de M.Rajoy que se empeñó en hacer algunas purgas. Ahora ya pueden hacer coaliciones a prueba de todo, por su enorme parentesco. VOX es como un hijo pródigo que vuelve a casa por Navidad y a quedarse.
0 K 12
Top_Banana #5 Top_Banana
#3 Parece que esa es la confirmación del apoyo justo antes. Relacionada diría.
0 K 17
elGude #2 elGude
Bueno, están en su derecho total, en unos dos años habrá elecciones y lo de la dana, los cribados y esas cosas se olvidarán y otra vez mayoría.
0 K 11
#6 soberao
#2 Por eso se sabe que esperar a las elecciones para que cambien las cosas es perder el tiempo y más como dices, porque tenemos una memoria muy corta y al final como en el fútbol, votas a tu equipo, que "son compañeros, coño."
0 K 13

