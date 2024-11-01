Pérez Llorca se convierte en president con los votos de Vox tras asumir punto por punto el discurso de la ultraderecha

Vox pidió y Juanfran Pérez Llorca dio. La mano derecha de Carlos Mazón ha sido nombrado president de la Generalitat valenciana con el apoyo de la extrema derecha, imprescindible para la votación celebrada este jueves en Les Corts Valencianes. La formación de Santiago Abascal no exigió ningún pacto por escrito al PP para continuar la legislatura, tan solo esperó a que el candidato pronunciase su discurso, y este recopiló en sus palabras todos los lugares comunes que forman parte del ADN de Vox.