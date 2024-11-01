Pérez Llorca abre la veda a un nuevo 'ladrillazo' y privatiza la catalogación de vivienda pública protegida en Valencia

El segundo decreto Simplifica de la Generalitat Valenciana, que ha obtenido reparos de la Abogacía, elimina el límite máximo de viviendas a construir en un ámbito urbanístico, lo que permitirá hacer más viviendas de dimensiones más reducidas; el PSPV denuncia que se consolida "un modelo puramente especulativo del suelo, bajo el pretexto de la necesidad de vivienda"