Pérez Llorca abre la veda a un nuevo 'ladrillazo' y privatiza la catalogación de vivienda pública protegida en Valencia

El segundo decreto Simplifica de la Generalitat Valenciana, que ha obtenido reparos de la Abogacía, elimina el límite máximo de viviendas a construir en un ámbito urbanístico, lo que permitirá hacer más viviendas de dimensiones más reducidas; el PSPV denuncia que se consolida "un modelo puramente especulativo del suelo, bajo el pretexto de la necesidad de vivienda"

3 comentarios
A eso vienen. A joder la vida de la gente normal a cambio de enriquecer sus bolsillos y los de sus amigotes del alma. No veo que engañen a nadie. Hacen eso desde hace años y la gente normal les vota. Debe ser que a los valencianos les gusta vivir en zulos, esperar meses para una cita con el médico o que el fango entre por la puerta de sus casas y mate a sus hijos.
Casas más pequeñas, quitar ambulatorios, hospitales y colegios para construir, recordemos que el PP estaba en litigios con la conferencia hidrográfica del jucar para construir en los barrancos que se inhundaron el 29 de octubre en la masacre de Valencia

Que el día siguiente de la masacre cambiaron la ley para construir a 200 metros del mar...
¡¡¡Libertaz!!!
