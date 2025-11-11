Pérez Dolset al fiscal Stampa: "El presidente dijo 'que se limpie todo'"

El encuentro fue grabado por el fiscal, y ahora se ha aportado a un juzgado de Madrid. El empresario Javier Pérez Dolset le confesó al fiscal Ignacio Stampa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó "que se limpie todo" a raíz de la imputación de su mujer, Begoña Gómez. En la reunión del 7 de mayo de este año, el empresario le narró al funcionario cuál era su trabajo junto con la fontanera del PSOE, Leire Díez: "limpiar" la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y cualquier otro estamento del Estado en los que se considerasen
Y que persona que no sea una alimaña infrahumana y que no se considere escoria no está de acuerdo con esta frase?
Los policías que falsifiquen informes fuera, los fiscales que oculten pruebas fuera, los tíos que fabriquen causas fuera".