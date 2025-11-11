edición general
5 meneos
15 clics
Pérez Dolset al fiscal Stampa: "El presidente dijo 'que se limpie todo'"

Pérez Dolset al fiscal Stampa: "El presidente dijo 'que se limpie todo'"

El encuentro fue grabado por el fiscal, y ahora se ha aportado a un juzgado de Madrid. El empresario Javier Pérez Dolset le confesó al fiscal Ignacio Stampa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó "que se limpie todo" a raíz de la imputación de su mujer, Begoña Gómez. En la reunión del 7 de mayo de este año, el empresario le narró al funcionario cuál era su trabajo junto con la fontanera del PSOE, Leire Díez: "limpiar" la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y cualquier otro estamento del Estado en los que se considerasen

| etiquetas: pérez dolset , leire diez , fontanera , psoe
4 1 1 K 52 actualidad
2 comentarios
4 1 1 K 52 actualidad
valandildeandunie #1 valandildeandunie *
Bien por Doña Leire. Ya va siendo hora de hacer una buena limpieza de escoria corrupta y golpista en la UCO y en la Judicatura. Que lo que se está viendo estos días en la pantomima de juicio al FGE es para meter a media GC y a dos docenas de jueces en la cárcel y tirar la llave al mar.

Y que persona que no sea una alimaña infrahumana y que no se considere escoria no está de acuerdo con esta frase?

Los policías que falsifiquen informes fuera, los fiscales que oculten pruebas fuera, los tíos que fabriquen causas fuera".
0 K 12

menéame