Pere Puig, vecino de Reus, recibe la eutanasia por depresión crónica: “Hoy se pone fin a mi sufrimiento”

El reusense, de 54 años, pone fin a dos años y medio de batalla legal y ha fallecido con la voluntad de donar sus órganos a la ciencia. Solo el 1% de las prestaciones de muerte en Catalunya corresponden a enfermedad mental El reusense pone fin a una batalla legal de casi dos años y medio desde la primera solicitud de eutanasia.
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y siempre son los que van de moderados, eruditos y éticos....
Aunque eso puede ser cuando lo llevas más en secreto. Cuando es más público.... A saber.
Sea lo que sea, es su vida y decide él
Además de lo que escribe, seguramente la Ley de Eutanasia (o buena muerte) en España sea ejemplo humanitario en el mundo y es una de las más garantistas.
Somos 50 millones de personas aquí y, evidentemente, hay y habrá en el futuro muchos casos.
Ojalá nadie tenga que acudir a ello, ya seas tú, yo, o quien sea... ¿quién sabe? porque la vida es terca, caprichosa, irónica, jodida... pero ahí tenemos esa ley todos de dignidad por si acaso y da paz y humanidad.
Si por lo que sea te toca en un sitio incómodo el problema no es del mundo es tuyo.
Tú no tienes porque escoger esa opción en tu vida pero deja a los demás que hagan lo que les de la gana.
Con una depresión de caballo escoger no es fácil y menos a tres jugadas vista. Joder! La gente que pasa por esto le cuesta decidir ducharse, comer o cosas extraordinariamente básicas.
Si llevas 20 años así, eso no es una vida… » ver todo el comentario
Se llama “efecto Werther” y viene de la novela Las penas del joven Werther de Goethe (1774), que provocó una ola de suicidios imitativos en Europa. Hoy se usa para cualquier caso de imitación
Aqui un articulo de UNICEF
www.unicef.org/argentina/media/1536/file/suicidio.pdf
Aqui se explica el “contagio” como procesos reales de… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/pere-depresion-severa-desde-hace-20-anos-pide-eu
Que una persona con años de sufrimiento indecible e irreversible, decida en pleno raciocinio marchar dignamente, despidiéndose de su gente bien y no hecho un cadáver ya en vida, me parece un extraordinario acto de humanidad.
El derecho a una muerte digna, a una buena muerte, con garantías como es el caso, debería estar consagrado en los Derechos Humanos, como último acto legítimo y digno de quien sea.
Hay que ponerse en sus zapatos, tener humanidad y empatía.
Que descanse en paz.
Lo que es obligatorio es cuando solo hay una opción y no puedes escoger...
Claro que también son veinte años con depresión y ansiedad. Me imagino que lo habrán visto médicos suficientes y tal... Pero coño es que pedir la eutanasia por depresión, cuando tus familiares están a tu lado, no tienes problemas médicos físicos… » ver todo el comentario