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Pere Puig, vecino de Reus, recibe la eutanasia por depresión crónica: “Hoy se pone fin a mi sufrimiento”

Pere Puig, vecino de Reus, recibe la eutanasia por depresión crónica: “Hoy se pone fin a mi sufrimiento”

El reusense, de 54 años, pone fin a dos años y medio de batalla legal y ha fallecido con la voluntad de donar sus órganos a la ciencia. Solo el 1% de las prestaciones de muerte en Catalunya corresponden a enfermedad mental El reusense pone fin a una batalla legal de casi dos años y medio desde la primera solicitud de eutanasia.

| etiquetas: pere puig , eutanasia , depresión , salud mental
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29 comentarios
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Comentarios destacados:    
obmultimedia #2 obmultimedia
Aqui no se ha metido en medio los de Ahogados Cristi-anos.
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Lutin #5 Lutin
#2 Esa gentuza impresentable no ha debido de ver suficiente carnaza mediática para hacer una demanda en este caso, vaya asco de cristi-Anos.
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El_Hombre_Blandengue #29 El_Hombre_Blandengue
#2 #5 Es un hombre, no da pena.
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Spirito #15 Spirito *
#2 Esos están solo para el negocio espurio de los obispos estos asquerosos y corruptos que tenemos todavía en España... la mafia del Opus Dei y derivados criminales.
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taSanás #7 taSanás *
#6 qué rápido llegamos al insulto...

y siempre son los que van de moderados, eruditos y éticos....
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Escafurciao #14 Escafurciao
#7 no merece la pena contestar a estos.
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Josecoj #13 Josecoj
#6 Aplícate el cuento
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#9 eqas *
No consigo imaginar el sufrimiento de él y de esos hijos en estos momentos. La impotencia de la familia de no saber cómo ayudarlo e incluso el valor de aceptar esta voluntad. Terrorífico. Pero me siento afortunado de vivir en este país, en el que esto sea posible.
1 K 22
#26 MADMax2
#9 a veces más que una angustia es una obsesión por hacerlo. Y al fallar (y ver lo que supone sobre la familia) de repente se va ese va esa obsesión (evidentemente si no fallas también desaparece la obsesión).
Aunque eso puede ser cuando lo llevas más en secreto. Cuando es más público.... A saber.


Sea lo que sea, es su vida y decide él
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#16 Nusku
#11 ¿Insinuas que toda una cadena de médicos, especialistas en psiquiatría y juristas independientes se ponen de acuerdo para prevaricar, saltarse el código deontológico y firmar "suicidios" por razones políticas o de ahorro?
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Spirito #19 Spirito *
#11 Lee a #16

Además de lo que escribe, seguramente la Ley de Eutanasia (o buena muerte) en España sea ejemplo humanitario en el mundo y es una de las más garantistas.

Somos 50 millones de personas aquí y, evidentemente, hay y habrá en el futuro muchos casos.

Ojalá nadie tenga que acudir a ello, ya seas tú, yo, o quien sea... ¿quién sabe? porque la vida es terca, caprichosa, irónica, jodida... pero ahí tenemos esa ley todos de dignidad por si acaso y da paz y humanidad.
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Dakaira #20 Dakaira
#18 no deberías preguntarte a ti mismo por qué estás tan ofendido con el tema?
Si por lo que sea te toca en un sitio incómodo el problema no es del mundo es tuyo.

Tú no tienes porque escoger esa opción en tu vida pero deja a los demás que hagan lo que les de la gana.

Con una depresión de caballo escoger no es fácil y menos a tres jugadas vista. Joder! La gente que pasa por esto le cuesta decidir ducharse, comer o cosas extraordinariamente básicas.

Si llevas 20 años así, eso no es una vida…   » ver todo el comentario
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#25 Leon_Bocanegra
#18 el que se encarga de las donaciones de órganos gana más cuántos más órganos consiga? O cual es el beneficio que obtiene el que se encarga de las donaciones de órganos para llegar a la conclusión de que le interesa que haya más eutanasias?
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Doisneau #27 Doisneau
Y para variar, los supuestos liberales biliando. Buen cancer tenemos aqui metido con los fachas nacionalcatolicos que solo son liberales de boquilla
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kastanedowski #23 kastanedowski
Los suicidios se contagian, este tipo de articulos solo los promueven y claro, como son ignorantes nunca tomaran la resposabilidad de nada

Se llama “efecto Werther” y viene de la novela Las penas del joven Werther de Goethe (1774), que provocó una ola de suicidios imitativos en Europa. Hoy se usa para cualquier caso de imitación
Aqui un articulo de UNICEF
www.unicef.org/argentina/media/1536/file/suicidio.pdf

Aqui se explica el “contagio” como procesos reales de…   » ver todo el comentario
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Nihil_1337 #3 Nihil_1337
Yo es que alucino. Subvencionar suicidios no es eutanasia. Es ahorro de costes sanitarios, hostia.
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taSanás #4 taSanás
#3 eres de esos que a los que tienen depresión les dice "pues anímate hombre!"?
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Nihil_1337 #6 Nihil_1337
#4 No caben más tontos con menos pensamiento crítico por centímetro cuadrado en este país.
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Spirito #8 Spirito *
#3 Es tu opinión.

Que una persona con años de sufrimiento indecible e irreversible, decida en pleno raciocinio marchar dignamente, despidiéndose de su gente bien y no hecho un cadáver ya en vida, me parece un extraordinario acto de humanidad.

El derecho a una muerte digna, a una buena muerte, con garantías como es el caso, debería estar consagrado en los Derechos Humanos, como último acto legítimo y digno de quien sea.

Hay que ponerse en sus zapatos, tener humanidad y empatía.

Que descanse en paz.
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Nihil_1337 #11 Nihil_1337
#8 Mirate quién conforma el CGAC en Catalunya antes de tirar de lugares comunes y frases 0,60.
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Dakaira #10 Dakaira
#3 a ti que más te da lo que hagan los demás? Si tú no quieres no tienes que acogerte a ello y punto. No es obligatorio.

Lo que es obligatorio es cuando solo hay una opción y no puedes escoger...
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Nihil_1337 #18 Nihil_1337 *
#10 Este hombre ha podido hacer lo que le hubiera dado la gana en cualquier momento. Por favor pensad 3 jugadas más adelante que vamos a acabar aceptando en la sociedad donde un filósofo, un periodista, un abogado y la que se encarga de las donaciones de órganos pueden emitir informes de eutanasia favorables por encima de los médicos desfavorables.
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Supercinexin #24 Supercinexin
#10 Da que pensar si a éste señor, que en principio tiene movilidad total, tiene una familia que parece ser que le quiere, no sabemos nada más acerca de sus problemas personales, se le podría haber ayudado de alguna manera antes de darle matarile.

Claro que también son veinte años con depresión y ansiedad. Me imagino que lo habrán visto médicos suficientes y tal... Pero coño es que pedir la eutanasia por depresión, cuando tus familiares están a tu lado, no tienes problemas médicos físicos…   » ver todo el comentario
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oceanon3d #12 oceanon3d
#3 Que mal rollo da ver a un sabio en nada que tiene el valor de opinar sobre el sufrimiento y las decisiones de los demás.
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#17 Nusku
#3 Llamar "suicidio subvencionado" a una depresión crónica refractaria (cuando llevas décadas probando de todo y tu vida es una tortura diaria sin cura posible) es no tener ni pajolera idea de lo que es el sufrimiento clínico.
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#21 MADMax2
#3 vaya forma más cruda de decirlo. Te ha faltado decir que tenían que convertirles en soilet green
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#22 Leon_Bocanegra
#3 Estoy contigo. Es más, añado, en vez de subvencionar suicidios deberían haber subvencionado corridas de toros , si este tipo hubiera visto una corrida de toros sabría como torear el dolor. Luego podría haberse echado un novio torero.
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Veelicus #28 Veelicus
#3 Y que problema hay en ayudar a la gente a suicidarse si la gente quiere suicidarse y lo han decidido libremente?
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menéame