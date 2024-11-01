Perdieron a su hija por 'bullying' y sufrieron represalias del colegio: archivada la querella contra los padres de Kira

El Juzgado ha acordado el sobreseimiento de la querella por injurias y calumnias presentada por el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona contra los padres de Kira López, que se quito la vida tras sufrir acoso escolar. La magistrada sentencia que en las manifestaciones de los progenitores de Kira no existe ánimo de injuriar ni de calumniar, sino únicamente la expresión del dolor por la pérdida de su hija y la crítica a la actuación del colegio. Señala expresamente que dichas manifestaciones están protegidas por la libertad de expresión