Un pequeño terremoto de magnitud 4 y con epicentro cerca de Vitoria sacude Álava

Según las primeras informaciones, se trata de un seísmo de magnitud 4,0 en la Escala de Richter. El epicentro del movimiento sísmico se ha registrado a unos 17 kilómetros de la capital vasca, según informan expertos metereológicos en unos primeros momentos dominados por la confusión. En las redes sociales puede verse cómo los vecinos de Álava y, en especial, los de Vitoria comentan el suceso que ha generado un susto para muchos ciudadanos. Noticia en actualización