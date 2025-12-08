edición general
Un pequeño terremoto de magnitud 4 y con epicentro cerca de Vitoria sacude Álava

Según las primeras informaciones, se trata de un seísmo de magnitud 4,0 en la Escala de Richter. El epicentro del movimiento sísmico se ha registrado a unos 17 kilómetros de la capital vasca, según informan expertos metereológicos en unos primeros momentos dominados por la confusión. En las redes sociales puede verse cómo los vecinos de Álava y, en especial, los de Vitoria comentan el suceso que ha generado un susto para muchos ciudadanos. Noticia en actualización

Algunos vecinos de barrios situados al sur de Vitoria como Zabalgana, el más poblado de la ciudad, han decidido salir a las calles a la espera de la confirmación de que no se producirán réplicas de un fenómeno absolutamente desconocido en Álava. Grupos de vecinos se han situado en las zonas centrales de algunas de las avenidas de la ciudad, alejadas de sus propias viviendas como medida preventiva ante posibles réplicas.

También se ha sentido en otras localidades: Miranda de Ebro, Haro, Logroño, Pancorbo, Nájera, Arnedo o Santo Domingo de la Calzada.
Demasiada patata
No sé si pasar la noche en el jardín... Tengo a los gatos alteradisimos, ni con los fuegos artificiales de fiestas se ponen así.
Ala, va la sacudida.
