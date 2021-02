Un pequeño laboratorio aleman se hace su propia vacuna y la prueba con 60 pacientes. DE

Un alemán de 74 años, en su pequeño laboratorio hace su propia vacuna con muy alto porcentaje de efectividad. Las grandes compañías no les hace mucha gracia que alguien en su pequeño laboratorio les ponga en evidencia. Parece ser que, según el autor no es tan complicado como dicen las grandes compañías y está dispuesto a ceder los derechos porque su objetivo no es ganar dinero, sino salvar vidas.